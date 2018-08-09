Пейзажі і дика природа. Фантастичні світлини, зроблені фотографом з США



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За світлинами Джоеля Матусзака спостерігають понад 40 тисяч його підписників в Instagram

Джоел Матусзак (Joel Matuszczak) - фотограф-самоучка та Instagrammer, в даний час проживає в Ганнісоні, штат Колорадо. Джоел фокусується на подорожах і пейзажах. Він знімає красиву природу і пригодницьку фотографію. За його світлинами спостерігають понад 40 тисяч підписників в Instagram.

«Мене звуть Джоел Матусзак. Я серйозно займаюся фотографією. Пейзаж, дика природа і весільна фотографія - в списку моїх улюблених тем для зйомки. В даний час я живу в Ганнісоні, штат Колорадо. Я люблю гори і досліджую їх якомога частіше. В даний час я знімаю свої зображення на Canon 6D і Canon 60D з об'єктивами Canon: 24-105 мм, 18-125-STM, 10-18 мм-STM, а 50-STM», - розповідає про себе талановитий фотограф.