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    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль

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    &laquo;Електронні&raquo; постріли були оглушливі, як справжні - Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    «Електронні» постріли були оглушливі, як справжні

    За словами учасників, гостей заходу було менше, ніж у попередні роки

    Перший фестиваль казачої культури «Кримські тулумбаси» пройшов у долині Червоних печер у 2012 році. Цього року фестиваль провели 9 вересня в курортній Миколаївці Сімферопольського району. На «Кримських тулумбасах» кримські і російські казаки змагалися в умінні володіти шаблею і верховій їзді, стріляли з автоматів і співали народні пісні.

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    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Відвідувачі розглядають роботи майстрів прикладного мистецтва і художників
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль
    «Електронні» постріли були оглушливі, як справжні
    Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль

    За словами учасників, гостей заходу було менше, ніж у попередні роки.

    Джерело: Крим.Реалії

    Крим анексія фестиваль
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