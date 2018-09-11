Під звуки автоматних черг. Як в окупованому Криму російські козаки проводили свій фестиваль



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«Електронні» постріли були оглушливі, як справжні

За словами учасників, гостей заходу було менше, ніж у попередні роки

Перший фестиваль казачої культури «Кримські тулумбаси» пройшов у долині Червоних печер у 2012 році. Цього року фестиваль провели 9 вересня в курортній Миколаївці Сімферопольського району. На «Кримських тулумбасах» кримські і російські казаки змагалися в умінні володіти шаблею і верховій їзді, стріляли з автоматів і співали народні пісні.

За словами учасників, гостей заходу було менше, ніж у попередні роки.

Джерело: Крим.Реалії