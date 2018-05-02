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    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми

    Більшість людей в Японії уникають Фукусіми через побоювання опромінення радіацією, яку вважають невидимим вбивцею
    11 березня 2011 року в японському місті Фукусіма стався потужний землетрус в 9 балів за шкалою Ріхтера, в результаті якого атомні електростанції заразили місто радіацією, а тисячі людей покинули свої будинки. Це було одне з найсильніших стихійних лих в історії Японії. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Розчищення АЕС, як очікується, займе
    • Сьогодні, 12:54
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    Більшість людей в Японії уникають Фукусіми через побоювання опромінення радіацією, яку вважають невидимим вбивцею

    11 березня 2011 року в японському місті Фукусіма стався потужний землетрус в 9 балів за шкалою Ріхтера, в результаті якого атомні електростанції заразили місто радіацією, а тисячі людей покинули свої будинки. Це було одне з найсильніших стихійних лих в історії Японії.

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    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
    Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми

    Розчищення АЕС, як очікується, займе приголомшливі 30-40 років. Більшість людей в Японії уникають Фукусіми через побоювання опромінення радіацією, яку вважають невидимим вбивцею, так як вона може бути виміряна тільки лічильником Гейгера.

    25-річний лондонський фотограф Джеймс Галбрайт (James Galbraith) не побоявся радіації і відвідав пустельні вулиці і будівлі Фукусіми, де зробив серію знімків.

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