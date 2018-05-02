Після ядерної катастрофи минуло сім років. Як нині виглядають занедбані вулиці Фукусіми
- Сьогодні, 12:54
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Більшість людей в Японії уникають Фукусіми через побоювання опромінення радіацією, яку вважають невидимим вбивцею
11 березня 2011 року в японському місті Фукусіма стався потужний землетрус в 9 балів за шкалою Ріхтера, в результаті якого атомні електростанції заразили місто радіацією, а тисячі людей покинули свої будинки. Це було одне з найсильніших стихійних лих в історії Японії.
Розчищення АЕС, як очікується, займе приголомшливі 30-40 років. Більшість людей в Японії уникають Фукусіми через побоювання опромінення радіацією, яку вважають невидимим вбивцею, так як вона може бути виміряна тільки лічильником Гейгера.
25-річний лондонський фотограф Джеймс Галбрайт (James Galbraith) не побоявся радіації і відвідав пустельні вулиці і будівлі Фукусіми, де зробив серію знімків.