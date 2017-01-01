Порошенко передав військовим сертифікати на 40 медичних машин «Хаммер»

«Всі сорок автівок роз'їдуться одразу по бойових бригадах в зоні проведення АТО»

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент Петро Порошенко передав воїнам Збройних Сил України сертифікати на 40 одиниць медичних машин «Хаммер». «Всі сорок автівок роз'їдуться одразу звідси по бойових бригадах в зоні проведення АТО. І з першого дня будуть працювати на українське військо, українського воїна», -



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«Всі сорок автівок роз'їдуться одразу по бойових бригадах в зоні проведення АТО»

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент Петро Порошенко передав воїнам Збройних Сил України сертифікати на 40 одиниць медичних машин «Хаммер».

«Всі сорок автівок роз'їдуться одразу звідси по бойових бригадах в зоні проведення АТО. І з першого дня будуть працювати на українське військо, українського воїна», - зазначив глава держави. Він подякував присутньому на заході виконавчому віце-президенту компанії AM General з питань міжнародних оборонних програм Лоуренсу Платту за цей важливий для наших воїнів внесок.

У свою чергу, Посол США в Україні Марі Йованович підкреслила, що з першого дня незалежності України та протягом останніх років, після спричиненою Росією агресією, Сполучені Штати підтримують Україну у захисті її суверенітету.

«Адже тут, у Яворові, підготовка триває. Спільно сили США, України та країн-союзників працюють пліч-о-пліч над створенням програми всебічної підготовки. І це лише одна із частин допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, що надається США для України у цілях підготовки та бойового оснащення», - зауважила вона.

«Найважливіше, що це допомагає закласти фундамент довгострокової готовності ЗСУ, і водночас дає можливість вдосконалювати підготовку військ, щоб відповідати загрозам на Сході України із гідністю», - додала посол.

Протягом 2016-2017 років США передали Збройним Силам України 45 медичних «Хаммерів». Автомобіль може перевозити до чотирьох поранених на ношах або до шести сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих.

Таокж під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині Президент Петро Порошенко вручив українським воїнам високі державні нагороди та присвоїв військові звання.