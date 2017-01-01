Портал в інший простір і час. Неймовірні фото естонських панків 1980-х років
- 24 Листопада, 12:38
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Всупереч усім труднощам ця молодь знайшла спосіб виразити себе
Потужність молодіжного руху нереальна і практично не піддається опису. Без допомоги Інтернету і соціальних мереж панк-рок поширився по всьому світу в 1980-х роках і з тих пір не здає своїх позицій. Прикладом тому служить добірка фотографій, на яких зображені естонські панки тієї епохи.
Всупереч усім труднощам ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Їхні портрети - портал в інший простір і час.
Джерело: cameralabs.org