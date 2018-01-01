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    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки

    Фотограф Крістофер Хервіг робить світлини автобусних зупинок, які побудували в радянські часи
    Фото із Грузії, Росії та України видав у книзі «Soviet Bus Stops». Хервіг продовжує вивчати віддалені райони пострадянських країн. У другій книзі він зосереджується на Росії. Для цього фотограф проїхав близько 16 тис. кілометрів. [GALLERY_BLOCK] Світлини із мандрівок Хервіг публікує в Instagram.
    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    Незвичні автобусні зупинки
    Незвичні автобусні зупинки

    Фотограф Крістофер Хервіг робить світлини автобусних зупинок, які побудували в радянські часи

    Фото із Грузії, Росії та України видав у книзі «Soviet Bus Stops».

    Хервіг продовжує вивчати віддалені райони пострадянських країн. У другій книзі він зосереджується на Росії. Для цього фотограф проїхав близько 16 тис. кілометрів.

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    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
    Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки

    Світлини із мандрівок Хервіг публікує в Instagram.

    Джерело: Gazeta.ua

    СРСР
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