Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки

Фотограф Крістофер Хервіг робить світлини автобусних зупинок, які побудували в радянські часи

Фото із Грузії, Росії та України видав у книзі «Soviet Bus Stops». Хервіг продовжує вивчати віддалені райони пострадянських країн. У другій книзі він зосереджується на Росії. Для цього фотограф проїхав близько 16 тис. кілометрів. [GALLERY_BLOCK] Світлини із мандрівок Хервіг публікує в Instagram.