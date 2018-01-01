Радянська спадщина. Фотограф знімає незвичайні автобусні зупинки
- Сьогодні, 10:44
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Незвичні автобусні зупинки
Фотограф Крістофер Хервіг робить світлини автобусних зупинок, які побудували в радянські часи
Фото із Грузії, Росії та України видав у книзі «Soviet Bus Stops».
Хервіг продовжує вивчати віддалені райони пострадянських країн. У другій книзі він зосереджується на Росії. Для цього фотограф проїхав близько 16 тис. кілометрів.
Світлини із мандрівок Хервіг публікує в Instagram.
Джерело: Gazeta.ua