Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках

Задокументована історія Шрі-Ланки налічує 3000 років, а сліди доісторичних поселень на острові налічують не менше 125 000 років

У європейських мовах країну називали Цейлон з часів португальського вторгнення і до здобуття незалежності. [GALLERY_BLOCK] У цих рідкісних фотографіях з приватної колекції, що належить архівісту Патріку Монтгомері, відображені моменти з повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках.