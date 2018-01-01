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    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках

    Задокументована історія Шрі-Ланки налічує 3000 років, а сліди доісторичних поселень на острові налічують не менше 125 000 років
    У європейських мовах країну називали Цейлон з часів португальського вторгнення і до здобуття незалежності. [GALLERY_BLOCK] У цих рідкісних фотографіях з приватної колекції, що належить архівісту Патріку Монтгомері, відображені моменти з повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках.
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    Шрі-Ланка
    Шрі-Ланка

    Задокументована історія Шрі-Ланки налічує 3000 років, а сліди доісторичних поселень на острові налічують не менше 125 000 років

    У європейських мовах країну називали Цейлон з часів португальського вторгнення і до здобуття незалежності.

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    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках
    Рідкісні фотографії повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках

    У цих рідкісних фотографіях з приватної колекції, що належить архівісту Патріку Монтгомері, відображені моменти з повсякденного життя Шрі-Ланки в 1880-х роках.

    Джерело: cameralabs.org

    історія
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