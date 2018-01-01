Трамп, безвіз та відвідування зони АТО. Порошенко показав свій 2017 рік у фото
- Сьогодні, 14:59
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Розсилка
Серед десятків фотографій є офіційні знімки президента, а також фото з сім'єю
Президент України Петро Порошенко опублікував фотографії, зроблені протягом 2017 року, на яких проілюстрував головні події за його участю.
«2017 рік у фото», - прокоментував світлини Порошенко в Instagram.
Серед десятків фотографій, які опубліковані на Flickr, є знімки президента під час офіційних візитів і зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, а також фото з сім'єю: дружиною Мариною і дітьми.
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