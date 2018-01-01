Трамп, безвіз та відвідування зони АТО. Порошенко показав свій 2017 рік у фото

Серед десятків фотографій є офіційні знімки президента, а також фото з сім'єю

Президент України Петро Порошенко опублікував фотографії, зроблені протягом 2017 року, на яких проілюстрував головні події за його участю. «2017 рік у фото», - прокоментував світлини Порошенко в Instagram. Серед десятків фотографій, які опубліковані на Flickr, є знімки президента під час офіційних візитів і зустрічей, зокрема з