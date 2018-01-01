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    Трамп, безвіз та відвідування зони АТО. Порошенко показав свій 2017 рік у фото

    Серед десятків фотографій є офіційні знімки президента, а також фото з сім'єю
    Президент України Петро Порошенко опублікував фотографії, зроблені протягом 2017 року, на яких проілюстрував головні події за його участю. «2017 рік у фото», - прокоментував світлини Порошенко в Instagram. Серед десятків фотографій, які опубліковані на Flickr, є знімки президента під час офіційних візитів і зустрічей, зокрема з
    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка

    Серед десятків фотографій є офіційні знімки президента, а також фото з сім'єю

    Президент України Петро Порошенко опублікував фотографії, зроблені протягом 2017 року, на яких проілюстрував головні події за його участю.

    «2017 рік у фото», - прокоментував світлини Порошенко в Instagram.

    Серед десятків фотографій, які опубліковані на Flickr, є знімки президента під час офіційних візитів і зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, а також фото з сім'єю: дружиною Мариною і дітьми.

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    Участь у записі пасхального звернення президента України в Києві, 11 квітня 2017 року. Фото Михайла Марківа
    Порошенко і Любомир Гузар, 7 квітня 2017 року. Фото Михайла Палінчака.
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    З главою представництва ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі на церемонії запуску «таймера безвіза», Київ, 10 червня 2017 року. Фото Миколи Лазаренка
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    Розмова з міністром оборони України після презентації фільму «Кіборги» в Києві, 6 грудня 2017 року. Фото Михайла Марківа
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    Трамп, безвіз та відвідування зони АТО. Порошенко показав свій 2017 рік у фото

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