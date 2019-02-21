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    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги

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    Маски-шоу від російської поліції - Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Маски-шоу від російської поліції

    Росіян вже з малечку вчать звикати жити в поліцейській державі

    Російські ЗМІ повідомляють, що у військовій комендатурі Єкатеринбурзького гарнізону пройшов показовий захід для дітей. Військові двічі показали школярам, як відбувається розгін мітингу.

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    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
    Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги

    За легендою, четверо зловмисників з пляшками із запалювальноною сумішшю і палицями влаштували мітинг, але в потрібний момент на місце події прибув автомобіль із співробітниками російської військової поліції.

    Після нетривалого протистояння лідера мітингу скрутили, а всі інші учасники мітингу просто розбіглися.

    Джерело: trinixy.ru

    Росія діти путінський режим
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