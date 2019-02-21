Російським школярам показали, як військова поліція буде розганяти опозиційні мітинги
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Російські ЗМІ повідомляють, що у військовій комендатурі Єкатеринбурзького гарнізону пройшов показовий захід для дітей. Військові двічі показали школярам, як відбувається розгін мітингу.
За легендою, четверо зловмисників з пляшками із запалювальноною сумішшю і палицями влаштували мітинг, але в потрібний момент на місце події прибув автомобіль із співробітниками російської військової поліції.
Після нетривалого протистояння лідера мітингу скрутили, а всі інші учасники мітингу просто розбіглися.
Джерело: trinixy.ru