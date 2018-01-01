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    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка

    Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля
    Процес створення цих знімків - свого роду перформанс. Спочатку дзвінок у двері. Гейл знайомиться з людьми, що живуть навпроти, домовляється про день зйомки, але не повідомляє, в який час буде фотографувати, щоб зберегти природність моменту Гейл Альберт-Халабан (Gail Albert-Halaban) - комерційний і файн-арт фотограф з Нью-Йорка. Фотозйомкою
    • Сьогодні, 12:29
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    Нью-Йорк
    Нью-Йорк

    Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля

    Процес створення цих знімків - свого роду перформанс. Спочатку дзвінок у двері. Гейл знайомиться з людьми, що живуть навпроти, домовляється про день зйомки, але не повідомляє, в який час буде фотографувати, щоб зберегти природність моменту

    Гейл Альберт-Халабан (Gail Albert-Halaban) - комерційний і файн-арт фотограф з Нью-Йорка. Фотозйомкою захоплюється з шести років, навчалася в Єльському університеті. «З мого вікна» (Out my Window) - фотопроект, в якому автор досліджує прозору межу між відкритим для всіх громадським і прихованим приватним життям.

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    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Париж
    Нью-Йорк
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка
    Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка

    Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля. Через дорогу від її будинку стояв цілодобовий квітковий магазин. За ним вона спостерігала в нічний час і зробила перші кадри. Квітковий магазин змінив власника, і час роботи змінився, але Халабан вже не могла зупинитися. Їй хотілося побачити все місто з квартир людей.

    Коли отримані знімки об'єдналися в книгу, газета «Монд» (Le Monde) доручила їй зняти подібну серію в Парижі. «Міське життя - це шлюб між людьми і архітектурою, - каже фотограф. - Кожне місто індивідуальне. Культура - це величезна частина праці, як і архітектура. Немає двох місць, схожих між собою».

    США Франція
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