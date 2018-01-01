Шлюб між людьми і архітектурою. Як виглядає життя з вікон мешканців Парижа та Нью-Йорка

Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля

Процес створення цих знімків - свого роду перформанс. Спочатку дзвінок у двері. Гейл знайомиться з людьми, що живуть навпроти, домовляється про день зйомки, але не повідомляє, в який час буде фотографувати, щоб зберегти природність моменту Гейл Альберт-Халабан (Gail Albert-Halaban) - комерційний і файн-арт фотограф з Нью-Йорка. Фотозйомкою



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Нью-Йорк

Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля

Процес створення цих знімків - свого роду перформанс. Спочатку дзвінок у двері. Гейл знайомиться з людьми, що живуть навпроти, домовляється про день зйомки, але не повідомляє, в який час буде фотографувати, щоб зберегти природність моменту

Гейл Альберт-Халабан (Gail Albert-Halaban) - комерційний і файн-арт фотограф з Нью-Йорка. Фотозйомкою захоплюється з шести років, навчалася в Єльському університеті. «З мого вікна» (Out my Window) - фотопроект, в якому автор досліджує прозору межу між відкритим для всіх громадським і прихованим приватним життям.

Все почалося за кілька років до створення фотопроекту, коли Гейл постійно вставала ночами, щоб погодувати немовля. Через дорогу від її будинку стояв цілодобовий квітковий магазин. За ним вона спостерігала в нічний час і зробила перші кадри. Квітковий магазин змінив власника, і час роботи змінився, але Халабан вже не могла зупинитися. Їй хотілося побачити все місто з квартир людей.

Коли отримані знімки об'єдналися в книгу, газета «Монд» (Le Monde) доручила їй зняти подібну серію в Парижі. «Міське життя - це шлюб між людьми і архітектурою, - каже фотограф. - Кожне місто індивідуальне. Культура - це величезна частина праці, як і архітектура. Немає двох місць, схожих між собою».