«Слава Україні!» та гімн націоналістів. Як пройде військовий парад до Дня незалежності



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Судячи з фото репетицій - на параді буде також зведена коробка жінок-військовослужбовців

Відкриють парад ветерани та учасники війни на Донбасі

24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України. Цього року він присвячений 27-й річниці незалежності та 100-річчю відродження української державності.

Як розповів міністр оборони Степан Полторак, у параді візьмуть участь 4,5 тис. силовиків та 250 одиниць військової техніки.

«Всього головною вулицею столиці пройде 24 парадні розрахунки, що представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України», - відзначив міністр.

Степан Полторак розповів, що до параду долучаться військові ще мінімум 15 країн-союзниць, зокрема й учасниць НАТО, «а також високі гості з дружніх країн».

Він також анонсував появу нової зброї та техніки - як тих, що вже є на озброєнні армії, так і тих, що лише тестуються.

Водночас міністр запевнив: щоб не пошкодити покриття на Хрещатику, важку техніку перевозитимуть на трапах, або ж на ній встановлюватимуть гумові башмаки.

Відкриють парад ветерани та учасники війни на Донбасі.

Військові використовуватимуть привітання «Слава Україні!» - «Героям слава!» замість привітань радянського зразка «Здрастуйте, товариші!» та «Бажаємо (бажаю) здоров'я!», розповів міністр Полторак.

«Президент доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому», - пояснив міністр підхід до привітань.

Крім того, під час параду звучатиме марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Поки що репетиції параду проходять на київському аеродромі «Авіант», а на Хрещатику вони відбудуться 18 й 20 серпня. Генеральну ж репетицію проведуть 22 серпня.

Джерело: ВВС Україна