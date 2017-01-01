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    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі

    У Румунії під Бухарестом знаходиться одне з найбагатших міст в світі - циганський Бузеску
    У ньому знаходиться близько 800 будинків, кожен вартістю від 2 до 30 млн. доларів. [READ_MORE] Це Беверлі-Хіллз №2 - столиця циган-мільйонерів. У цьому випуску ви знайдете фотографії життя циган-мільйонерів з журналу National Geographic, а також знімки фотографа Себастьяна Кувельє. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 13:25
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    У Румунії під Бухарестом знаходиться одне з найбагатших міст в світі - циганський Бузеску

    У ньому знаходиться близько 800 будинків, кожен вартістю від 2 до 30 млн. доларів.

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    Це Беверлі-Хіллз №2 - столиця циган-мільйонерів. У цьому випуску ви знайдете фотографії життя циган-мільйонерів з журналу National Geographic, а також знімки фотографа Себастьяна Кувельє.

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    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
    Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі

    Джерело: telegraf.com.ua

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