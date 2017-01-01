Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі

У Румунії під Бухарестом знаходиться одне з найбагатших міст в світі - циганський Бузеску

У ньому знаходиться близько 800 будинків, кожен вартістю від 2 до 30 млн. доларів. [READ_MORE] Це Беверлі-Хіллз №2 - столиця циган-мільйонерів. У цьому випуску ви знайдете фотографії життя циган-мільйонерів з журналу National Geographic, а також знімки фотографа Себастьяна Кувельє. [GALLERY_BLOCK]