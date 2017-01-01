Столиця циган-мільйонерів: румунське Бузеску - одне з найбагатших міст в світі
- Сьогодні, 13:25
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У Румунії під Бухарестом знаходиться одне з найбагатших міст в світі - циганський Бузеску
У ньому знаходиться близько 800 будинків, кожен вартістю від 2 до 30 млн. доларів.
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Джерело: telegraf.com.ua