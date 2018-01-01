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    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі

    Всього в автобусі знаходилися 55 пасажирів і два водії
    В результаті загоряння автобуса на трасі в Актюбінської області Казахстану загинули 52 людини, вижили лише п'ятеро, про це повідомили в комітеті з надзвичайних ситуацій МВС республіки. Всього в автобусі знаходилися 55 пасажирів і два водії. Пожежа сталася в Іргізському районі області на трасі «Самара - Шимкент» біля села Калибай.
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    У Казахстані 52 особи загинули при загорянні автобуса
    У Казахстані 52 особи загинули при загорянні автобуса

    Всього в автобусі знаходилися 55 пасажирів і два водії

    В результаті загоряння автобуса на трасі в Актюбінської області Казахстану загинули 52 людини, вижили лише п'ятеро, про це повідомили в комітеті з надзвичайних ситуацій МВС республіки. Всього в автобусі знаходилися 55 пасажирів і два водії. Пожежа сталася в Іргізському районі області на трасі «Самара - Шимкент» біля села Калибай.

    На місці події знаходяться екстрені служби, причина загоряння поки не встановлена.

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    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі
    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі
    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі
    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі
    Страшна трагедія в Казахстані: 52 особи загинули через пожежу в автобусі

    Джерело: Газета.Ру

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