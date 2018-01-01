Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
- Сьогодні, 18:47
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У Києві на вул.Теліги, 12 комунальники вивезли з лісосмуги 15 вантажівок сміття
Про це повідомив голова КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв на своїй сторінці на Facebook.
«Табір пішов, але залишив після себе вкрай засмічену лісосмугу. Це - на Теліги, 12. Як водиться, до смітника відразу потягнулися «струмочки» побутового сміття», - написав Андрєєв.
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Співробітники «Київблагоустрою» виявили забруднену територію та повідомили про це її балансоутримувачу - УЗН Подільського району, сказав він.
УЗН виділило людей і техніку для розчищення території. Також із прибиранням допомогли працівники найближчої заправки.
Джерело: Gazeta.ua