  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали

    У Києві на вул.Теліги, 12 комунальники вивезли з лісосмуги 15 вантажівок сміття
    Про це повідомив голова КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв на своїй сторінці на Facebook. «Табір пішов, але залишив після себе вкрай засмічену лісосмугу. Це - на Теліги, 12. Як водиться, до смітника відразу потягнулися «струмочки» побутового сміття», - написав Андрєєв. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 18:47
    • Розсилка

    У Києві на вул.Теліги, 12 комунальники вивезли з лісосмуги 15 вантажівок сміття

    Про це повідомив голова КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв на своїй сторінці на Facebook.

    «Табір пішов, але залишив після себе вкрай засмічену лісосмугу. Це - на Теліги, 12. Як водиться, до смітника відразу потягнулися «струмочки» побутового сміття», - написав Андрєєв.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали
    Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали

    Співробітники «Київблагоустрою» виявили забруднену територію та повідомили про це її балансоутримувачу - УЗН Подільського району, сказав він.

    УЗН виділило людей і техніку для розчищення території. Також із прибиранням допомогли працівники найближчої заправки.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Київ сміття благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ