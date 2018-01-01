Табір пішов, а сміття залишилося. Як у Києві після безхатьків лісосмугу прибирали

У Києві на вул.Теліги, 12 комунальники вивезли з лісосмуги 15 вантажівок сміття

Про це повідомив голова КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв на своїй сторінці на Facebook. «Табір пішов, але залишив після себе вкрай засмічену лісосмугу. Це - на Теліги, 12. Як водиться, до смітника відразу потягнулися «струмочки» побутового сміття», - написав Андрєєв. [READ_MORE]



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У Києві на вул.Теліги, 12 комунальники вивезли з лісосмуги 15 вантажівок сміття

Про це повідомив голова КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв на своїй сторінці на Facebook.

«Табір пішов, але залишив після себе вкрай засмічену лісосмугу. Це - на Теліги, 12. Як водиться, до смітника відразу потягнулися «струмочки» побутового сміття», - написав Андрєєв.

Співробітники «Київблагоустрою» виявили забруднену територію та повідомили про це її балансоутримувачу - УЗН Подільського району, сказав він.

УЗН виділило людей і техніку для розчищення території. Також із прибиранням допомогли працівники найближчої заправки.

Джерело: Gazeta.ua