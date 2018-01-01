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    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії

    Цього тижня в столиці Японії Токіо був сильний снігопад, який спровокував справжній хаос у всьому місті.
    Зокрема, автомобілі були кинуті і залишені на дорогах, потяги зупинилися, і люди залишилися в аеропорту, адже було скасовано 250 міжнародних рейсів. Сніг приніс незручності багатьом жителям міста. Однак, знайшлися і ті, хто радів такому снігопаду - ці жартівники ліпили сніговиків. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 13:08
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    Японські сніговики
    Японські сніговики

    Цього тижня в столиці Японії Токіо був сильний снігопад, який спровокував справжній хаос у всьому місті.

    Зокрема, автомобілі були кинуті і залишені на дорогах, потяги зупинилися, і люди залишилися в аеропорту, адже було скасовано 250 міжнародних рейсів.

    Сніг приніс незручності багатьом жителям міста. Однак, знайшлися і ті, хто радів такому снігопаду - ці жартівники ліпили сніговиків.

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    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії
    Таких оригінальних сніговиків ви не зустрінете більше ніде. Добірка фото з Японії

    Джерело: boredpanda.com

    Японія Азія
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