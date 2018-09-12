Токіо - місто контрастної краси. Яскравий фотопроект, присвячений столиці Японії



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«І в той же час Токіо - місто різноманіття, екстравагантності і свободи!»

«Токіо, місто контрастної краси» - фотопроект тунісько-німецького інженера і фотографа Скандера Хліфа.

Скандер Кліф (Skander Khlif) - тунісько-німецький інженер і фотограф, який спеціалізується на вуличній і документальній зйомці. До переїзду в Мюнхен він жив в 8 містах. Скандер виріс в Тунісі.

«Токіо - місто контрастної краси. Місто вабі-сабі, - пише Хліф. - Я завжди мріяв відвідати його і вловити цю дивовижну сторону мегаполісу! Куди б ви не поглянули, скрізь побачите досконалі лінії, фігури, форми, кольори ... І в той же час Токіо - місто різноманіття, екстравагантності і свободи!».

Джерело: cameralabs.org