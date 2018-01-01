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    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань

    У російській соціальній мережі «Вконтакте» найманці-терористи поширюють фотографії з місця проведення «навчань».
    На опублікованих світлинах дехто з коментаторів опізнає місцевість. «На останньому фото насип із залізничними шляхами є на ділянці від Мушкетівського кладовища і вище», - написав один з користувачів. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Інші користувачі стверджують, що бойовики знаходилися поблизу шахти Восточная, що біля Донецька.
    • Сьогодні, 15:08
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    У російській соціальній мережі «Вконтакте» найманці-терористи поширюють фотографії з місця проведення «навчань».

    На опублікованих світлинах дехто з коментаторів опізнає місцевість.

    «На останньому фото насип із залізничними шляхами є на ділянці від Мушкетівського кладовища і вище», - написав один з користувачів.

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    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань
    Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань

    Інші користувачі стверджують, що бойовики знаходилися поблизу шахти Восточная, що біля Донецька.

    Джерело: Gazeta.ua

    бойовики на Донбасі Донбас ДНР
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