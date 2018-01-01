Трактористи тренуються. Бойовики «ДНР» опублікували нові фото зі своїх навчань

У російській соціальній мережі «Вконтакте» найманці-терористи поширюють фотографії з місця проведення «навчань».

На опублікованих світлинах дехто з коментаторів опізнає місцевість. «На останньому фото насип із залізничними шляхами є на ділянці від Мушкетівського кладовища і вище», - написав один з користувачів. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Інші користувачі стверджують, що бойовики знаходилися поблизу шахти Восточная, що біля Донецька.



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У російській соціальній мережі «Вконтакте» найманці-терористи поширюють фотографії з місця проведення «навчань».

На опублікованих світлинах дехто з коментаторів опізнає місцевість.

«На останньому фото насип із залізничними шляхами є на ділянці від Мушкетівського кладовища і вище», - написав один з користувачів.

Інші користувачі стверджують, що бойовики знаходилися поблизу шахти Восточная, що біля Донецька.

Джерело: Gazeta.ua