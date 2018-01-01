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    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото

    Турецький художник Алікан Ґоргій, відомий як Pigment Ninja, допомагає людям увічнити дитячі спогади на їх тілах
    Чоловік набиває клієнтам мінімалістичні тату за мотивами старих фотографій. У коледжі Алікан спеціалізувався на фотографії. Нинішня робота дозволяє йому знайти баланс між своєю освітою і тим, чим йому подобається займатися. [GALLERY_BLOCK] «Це невимовне відчуття – набивати фотографії, зроблені в різних частинах світу в різний
    • Сьогодні, 17:22
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    Турецький художник Алікан Ґоргій, відомий як Pigment Ninja, допомагає людям увічнити дитячі спогади на їх тілах

    Чоловік набиває клієнтам мінімалістичні тату за мотивами старих фотографій.

    У коледжі Алікан спеціалізувався на фотографії. Нинішня робота дозволяє йому знайти баланс між своєю освітою і тим, чим йому подобається займатися.

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    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
    Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото

    «Це невимовне відчуття – набивати фотографії, зроблені в різних частинах світу в різний час. Наприклад, я робив сімейний портрет, знятий в Мексиці в 60-х роках, і ще один з сім'єю з США 80-х. Я зводжу до мінімуму деталі, зберігаючи тільки необхідне, щоб перенести ці спогади на шкіру», – розповів художник.

    Частину своїх робіт Алікан Ґоргій публікує в Instagram, де у нього понад 50 тис. підписників. 

    Джерело: Gazeta.ua

    США
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