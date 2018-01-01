Турецький майстер робить татуювання за мотивами старих родинних фото
- Сьогодні, 17:22
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Турецький художник Алікан Ґоргій, відомий як Pigment Ninja, допомагає людям увічнити дитячі спогади на їх тілах
Чоловік набиває клієнтам мінімалістичні тату за мотивами старих фотографій.
У коледжі Алікан спеціалізувався на фотографії. Нинішня робота дозволяє йому знайти баланс між своєю освітою і тим, чим йому подобається займатися.
«Це невимовне відчуття – набивати фотографії, зроблені в різних частинах світу в різний час. Наприклад, я робив сімейний портрет, знятий в Мексиці в 60-х роках, і ще один з сім'єю з США 80-х. Я зводжу до мінімуму деталі, зберігаючи тільки необхідне, щоб перенести ці спогади на шкіру», – розповів художник.
Частину своїх робіт Алікан Ґоргій публікує в Instagram, де у нього понад 50 тис. підписників.
Джерело: Gazeta.ua