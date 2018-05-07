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    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж

    Французький фотограф опублікував цілу серію знімків, під назвою «Паризький синдром», яка присвячена «фальшивому» Парижу
    11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю. Центром міста стала практично точна копія паризької Ейфелевої вежі. Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в
    • Сьогодні, 13:22
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    <span>Китайський Париж</span>
    Китайський Париж

    Французький фотограф опублікував цілу серію знімків, під назвою «Паризький синдром», яка присвячена «фальшивому» Парижу

    11 років тому в Китаї побудували місто, яке називається Тіандученг, щоб привернути увагу іноземних інвесторів до регіону на сході Китаю.

    Центром міста стала практично точна копія паризької Ейфелевої вежі. Далі, навколо вежі побудували понад тридцять квадратних кілометрів кварталів, в стилістиці часів барона Османа (містобудівник, який багато в чому визначив сучасний вигляд Парижа) і розбили майже французький парк.

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    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Тут є навіть своя Ейфелева вежа. Як виглядає китайський Париж
    Дивіться і порівнюйте справжній Париж і китайський (зліва - Китай, праворуч - Франція)

    У 2013 році в Тіандучензі проживало лише 2 тис. чоловік, більшість з яких були зайняті в обслуговуванні міста. А в 2017 році населення міста досягло вже 30 тис. чоловік.

    Французький фотограф Франсуа Пруст опублікував цілу серію знімків, під назвою «Паризький синдром», яка присвячена «фальшивому» Парижу, повідомляє profidom.com.ua.

    Китай Франція Париж Ейфелева вежа
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