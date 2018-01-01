У Львові створили пам'ятник Шевченку для незрячих

У Львові тепер два монументи Тарасу Шевченкові

У Львові відтворили пам’ятник Тарасу Шевченкові у міні-макеті для незрячих. Це вже третій міні-макет у Львові, який виготовили для людей з важкими порушеннями зору. Першою у міні-макеті для незрячих було відтворено львівську Ратушу. Минулого року відкрили міні-макет собору св. Юри. Наступним подібним макетом, за словами мера Львова Андрія



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Пам'ятник Шевченку для незрячих

У Львові тепер два монументи Тарасу Шевченкові

У Львові відтворили пам’ятник Тарасу Шевченкові у міні-макеті для незрячих. Це вже третій міні-макет у Львові, який виготовили для людей з важкими порушеннями зору. Першою у міні-макеті для незрячих було відтворено львівську Ратушу. Минулого року відкрили міні-макет собору св. Юри. Наступним подібним макетом, за словами мера Львова Андрія Садового, буде міні-макет архітектурної перлини міста - львівської Опери.

На відкритті міні-макету виступила виконавчий директор Львівського обласного осередку ГО «Українська спілка інвалідів - УСІ» Оксана Потимко, яка високо оцінила макет. «Я сьогодні отримала неймовірне духовне піднесення, тому що це перший пам’ятник, власне витвір мистецтва, який став доступним для незрячих людей. Я щаслива побачити цей пам’ятник, адже його поставили вже після того, як я втратила зір. Мені розповідали як він виглядає, але це уявлення про пам’ятник Тарасу Шевченку було дуже приблизним. А сьогодні я для себе з’ясувала, що воно було абсолютно спотвореним. І от, нарешті, я маю можливість його подивитися. Мені дуже сподобалося. Я зрозуміла, що Тарас Шевченко тут зображений в не дуже молодому віці. Це все абсолютно добре простежується на дотик. Виконано геніально. Я дуже дякую за те, що наш Львів – це перше місто, яке почало робити такі речі».

Як повідомив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, вартість бронзового макету пам’ятника Тараса Шевченка - 200 тис. грн. Виготовили макет скульптори брати Суховські - Володимир і Андрій. Форму макету виливали на львівській скульптурній фабриці. На макеті встановлена табличка з текстом шрифтом Брайля. Лише недавно завершили капремонт площі поруч монумента, яка тепер стала доступнішою для неповносправних людей, адже додатково встановили спеціальні пандуси для інвалідів-візочників.

Джерело: блог Євгена Кравса