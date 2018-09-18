У Великобританії відкрився розкішний п'ятизірковий готель для собак (фото)



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Умови в цьому закладі є кращими ніж в людських готелях

У британському передмісті Прентон відчинив свої двері п'ятизірковий готель для собак «Love Ur Dog» вартістю 1 мільйон фунтів (1,3 млн доларів). Окремі номери зі зручними ліжками і підлогами, що підігріваються, телевізори з 48-дюймовими екранами, басейн, спа-салон, безліч ігрових майданчиків на приватній території площею 12 гектарів, новий Range Rover з шофером і страви від шеф-кухаря. Як бачите, умови в цьому закладі є кращими ніж в людських готелях.

В «Love Ur Dog» є 42 номери. Ніч у представницькому люксі коштує 25 фунтів ($33), в апартаментах з видом на сад - 35 фунтів ($46), в пентхаусі - 45 фунтів ($ 59).

І хоча готель відкрився лише два тижні тому, він уже настільки популярний, що його господар, Скотт Вільямс, приймає замовлення на 2020 рік.