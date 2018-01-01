Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
- Сьогодні, 13:51
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Узбережжя Азовського моря
На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю
Узбережжя Азовського моря сьогодні нагадує Мальдіви. У Кирилівці немає ні хмаринки, пляжі чисті, а морська вода, неймовірного кольору, переливається на сонці.
Ідеальна погода запанувала сьогодні на популярному запорізькому курорті. На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю. Вода ж настільки блакитна, що зливається з кольором хмар.
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Джерело: ria-m.tv