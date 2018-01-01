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    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря

    На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю
    Узбережжя Азовського моря сьогодні нагадує Мальдіви. У Кирилівці немає ні хмаринки, пляжі чисті, а морська вода, неймовірного кольору, переливається на сонці. Ідеальна погода запанувала сьогодні на популярному запорізькому курорті. На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю. Вода ж настільки блакитна, що
    • Сьогодні, 13:51
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    Узбережжя Азовського моря
    Узбережжя Азовського моря

    На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю

    Узбережжя Азовського моря сьогодні нагадує Мальдіви. У Кирилівці немає ні хмаринки, пляжі чисті, а морська вода, неймовірного кольору, переливається на сонці.

    Ідеальна погода запанувала сьогодні на популярному запорізькому курорті. На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю. Вода ж настільки блакитна, що зливається з кольором хмар.

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    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря
    Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря

    Джерело: ria-m.tv

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