Українські Мальдіви. Яскраві фото узбережжя Азовського моря

На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю

Узбережжя Азовського моря сьогодні нагадує Мальдіви. У Кирилівці немає ні хмаринки, пляжі чисті, а морська вода, неймовірного кольору, переливається на сонці. Ідеальна погода запанувала сьогодні на популярному запорізькому курорті. На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю. Вода ж настільки блакитна, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Узбережжя Азовського моря

На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю

Узбережжя Азовського моря сьогодні нагадує Мальдіви. У Кирилівці немає ні хмаринки, пляжі чисті, а морська вода, неймовірного кольору, переливається на сонці.

Ідеальна погода запанувала сьогодні на популярному запорізькому курорті. На календарі 1 лютого, а море виглядає чудово та так і манить прогулятися по узбережжю. Вода ж настільки блакитна, що зливається з кольором хмар.

Джерело: ria-m.tv