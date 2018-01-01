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    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках

    Київ – динамічне місто. З часом змінюються навіть його найбільш патріархальні частини, такі як старовинний Поділ
    Пропонуємо вашій увазі унікальну добірку фото подільських вулиць, що зникли у 80-х роках ХХ століття. Одного лише погляду на віковічні церкви, круті узвози та атмосферні дворики достатньо, щоб викликати почуття ностальгії за давнім чаруючим серцем Києва. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
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    Фото подільських вулиць 1980-х років
    Фото подільських вулиць 1980-х років

    Київ – динамічне місто. З часом змінюються навіть його найбільш патріархальні частини, такі як старовинний Поділ

    Пропонуємо вашій увазі унікальну добірку фото подільських вулиць, що зникли у 80-х роках ХХ століття. Одного лише погляду на віковічні церкви, круті узвози та атмосферні дворики достатньо, щоб викликати почуття ностальгії за давнім чаруючим серцем Києва.

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    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
    Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках

    Джерело: Вечірній Київ

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