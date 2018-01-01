Унікальна добірка фото подільських вулиць, що зникли у 1980-х роках
- Сьогодні, 12:30
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Фото подільських вулиць 1980-х років
Київ – динамічне місто. З часом змінюються навіть його найбільш патріархальні частини, такі як старовинний Поділ
Пропонуємо вашій увазі унікальну добірку фото подільських вулиць, що зникли у 80-х роках ХХ століття. Одного лише погляду на віковічні церкви, круті узвози та атмосферні дворики достатньо, щоб викликати почуття ностальгії за давнім чаруючим серцем Києва.
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Джерело: Вечірній Київ