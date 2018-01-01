Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле

Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому

Фотограф Адам Суррей (Adam Surrey) поєднав старі військові знімки, зроблені в 1944 році на Західному фронті, з сучасними фотографіями цих місць, і ось, що у нього вийшло. [GALLERY_BLOCK] Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому



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Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому

Фотограф Адам Суррей (Adam Surrey) поєднав старі військові знімки, зроблені в 1944 році на Західному фронті, з сучасними фотографіями цих місць, і ось, що у нього вийшло.

Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому

Джерело: trinixy.ru