Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
- Сьогодні, 17:05
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Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому
Фотограф Адам Суррей (Adam Surrey) поєднав старі військові знімки, зроблені в 1944 році на Західному фронті, з сучасними фотографіями цих місць, і ось, що у нього вийшло.
Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому
Джерело: trinixy.ru