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    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле

    Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому
    Фотограф Адам Суррей (Adam Surrey) поєднав старі військові знімки, зроблені в 1944 році на Західному фронті, з сучасними фотографіями цих місць, і ось, що у нього вийшло.  [GALLERY_BLOCK] Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому 
    • Сьогодні, 17:05
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    Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому

    Фотограф Адам Суррей (Adam Surrey) поєднав старі військові знімки, зроблені в 1944 році на Західному фронті, з сучасними фотографіями цих місць, і ось, що у нього вийшло. 

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    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле
    Унікальне відлуння війни. Фотограф об'єднав мирні та військові світлини в одне ціле

    Сучасне мирне життя неначе виявилася порушене примарами з минулого, які жили і вмирали на цій землі багато років тому 

    Джерело: trinixy.ru

    історія війна Друга світова війна
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