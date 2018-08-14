В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)



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Виставка буде постійно поповнюватися новими експонатами після виходу нових серій

В австрійських Альпах, а точніше в курортному містечку під назвою Зельден, був відкритий музей Джеймса Бонда, де можна побачити багато експонатів, присвячених «агенту 007». Варто відзначити і те, що сама будівля навіть з'являлося у фільмі «Агент 007 - Спектр».

Будівля знаходиться на висоті в 3000 метрів, а піднятися до нього можна тільки за допомогою канатної дороги. Виставка 007 Elements являє собою 10 окремих залів з різними інсталяціями, які демонструють події з всесвіту Джеймса Бонда.

За словами організаторів, виставка буде постійно поповнюватися новими експонатами після виходу нових серій.

Джерело: trinixy.ru