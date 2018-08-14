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    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)

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    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)

    Виставка буде постійно поповнюватися новими експонатами після виходу нових серій

    В австрійських Альпах, а точніше в курортному містечку під назвою Зельден, був відкритий музей Джеймса Бонда, де можна побачити багато експонатів, присвячених «агенту 007». Варто відзначити і те, що сама будівля навіть з'являлося у фільмі «Агент 007 - Спектр».

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    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)
    В Альпах на висоті в 3000 метрів відкрили музей Джеймса Бонда (фото)

    Будівля знаходиться на висоті в 3000 метрів, а піднятися до нього можна тільки за допомогою канатної дороги. Виставка 007 Elements являє собою 10 окремих залів з різними інсталяціями, які демонструють події з всесвіту Джеймса Бонда.

    За словами організаторів, виставка буде постійно поповнюватися новими експонатами після виходу нових серій.

    Джерело: trinixy.ru

    дороги музей виставка
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