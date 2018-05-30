В Австралії за $50 мільйонів продають розкішну ферму. Фотогалерея

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Ферма займає площу 1,6 мільйона гектарів або 16 510 квадратних кілометрів

Сільська Австралійська ферма великої рогатої худоби розміром з Фіджі та половину Бельгії виставлена на продаж за $ 50 мільйонів доларів.

Clifton Hills Station є одним з найбільших сільськогосподарських об'єктів в світі. На фермі є близько 20 000 голів великої рогатої худоби, вона займає площу 1,6 мільйона гектарів або 16 510 квадратних кілометрів.

На ділянці також є садиба, кілька доріг, злітно-посадочних смуг, свердловини для води, сільськогосподарські споруди і техніка. Нинішні власники - товариство кількох акціонерів, вони володіють майном понад 60 років.