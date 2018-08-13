В одеському аеропорту постелили перші метри нової злітної смуги: фото



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Фото: dumskaya.net Бетоноукладач

Тестова укладка смуги почалася з південного торця

Будівництво нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Одеса» триває. Єдиний в Україні магістральний бетоноукладач Gomaco GP4, придбаний фірмою-підрядником в США, вже зібрано. Днями величезну машину протестували, передає « Думська ».

Тестова укладка смуги почалася з південного торця (курс 34). Поки що працівники компанії вчаться керувати бетоноукладачем, щоб згодом забезпечити рівний шар бетонного покриття. Машина робить смугу шириною 7,5 метрів і завтовшки приблизно 40 сантиметрів.

Тестова закладка в торці цілком виправдана, тому що тут не буде ударних навантажень при посадці літаків - в цьому місці авіалайнери можуть тільки розвертатися, але в реальних умовах, при наявності швидкісних руліжних доріжок, це буде відбуватися вкрай рідко.

Крім бетоноукладача, в США були закуплені ще дві машини Gomaco, які теж беруть участь в будівництві смуги. Це система автоматичного армування бетону, яка укладає металеві стрижні в бетон безпосередньо в процесі заливки, і текстуровник (на знімках він ліворуч), який напилює на готову поверхню тонкий шар спеціальної білої рідини (товщина близько 5 міліметрів), яка перешкоджає швидкому висиханню основного розчину.

На супутниковому знімку від 12 серпня помітно невелика темно-сіра пляма в нижній частині нової смуги - це і є кілька десятків метрів нового бетонного покриття. За інформацією видання, основна укладання почнеться з 1 вересня. Мабуть, в графік роботи втрутилася сильна спека, через яку нове покриття, навіть незважаючи на наявність текстуровника, буде швидко висихати, утворюючи тріщини, що неприпустимо. Разом з тим у операторів бетоноукладача буде більше часу для тренувань.

На фото також видно, що роботи з копання котловану в північному торці смуги (курс 16) закінчені.