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    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку

    Проведення цього параду є порушенням мінських угод
    3 травня у невизнаній «ДНР» пройшла репетиція так званого «9-травневого параду». Відповідні світлини розмістили інформаційні ресурси, підконтрольні бойовикам Тренування пройшло під керівництвом так званого «міністра оборони ДНР» Володимира Кононова і «командувача оперативного командування»
    • Сьогодні, 18:59
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    Проведення цього параду є порушенням мінських угод

    3 травня у невизнаній «ДНР» пройшла репетиція так званого «9-травневого параду». Відповідні світлини розмістили інформаційні ресурси, підконтрольні бойовикам

    Тренування пройшло під керівництвом так званого «міністра оборони ДНР» Володимира Кононова і «командувача оперативного командування» Дениса Сіненкова.

    «Розрахунки вже готові для участі в параді, зараз військовослужбовці відпрацьовують дистанцію проходження. Репетиції в частинах почалися більш ніж півроку тому», - розповів терорист Кононов.

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    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
    Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку

    Варто зазначити, що проведення так званого «9-травневого параду» є порушенням мінських угод.

    ДНР парад Донецьк
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