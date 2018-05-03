Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку
- Сьогодні, 18:59
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Проведення цього параду є порушенням мінських угод
3 травня у невизнаній «ДНР» пройшла репетиція так званого «9-травневого параду». Відповідні світлини розмістили інформаційні ресурси, підконтрольні бойовикам
Тренування пройшло під керівництвом так званого «міністра оборони ДНР» Володимира Кононова і «командувача оперативного командування» Дениса Сіненкова.
«Розрахунки вже готові для участі в параді, зараз військовослужбовці відпрацьовують дистанцію проходження. Репетиції в частинах почалися більш ніж півроку тому», - розповів терорист Кононов.
Варто зазначити, що проведення так званого «9-травневого параду» є порушенням мінських угод.