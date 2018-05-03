Як бойовики «ДНР» готуються проводити парад в окупованому Донецьку

Проведення цього параду є порушенням мінських угод

3 травня у невизнаній «ДНР» пройшла репетиція так званого «9-травневого параду». Відповідні світлини розмістили інформаційні ресурси, підконтрольні бойовикам Тренування пройшло під керівництвом так званого «міністра оборони ДНР» Володимира Кононова і «командувача оперативного командування»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проведення цього параду є порушенням мінських угод

3 травня у невизнаній «ДНР» пройшла репетиція так званого «9-травневого параду». Відповідні світлини розмістили інформаційні ресурси, підконтрольні бойовикам

Тренування пройшло під керівництвом так званого «міністра оборони ДНР» Володимира Кононова і «командувача оперативного командування» Дениса Сіненкова.

«Розрахунки вже готові для участі в параді, зараз військовослужбовці відпрацьовують дистанцію проходження. Репетиції в частинах почалися більш ніж півроку тому», - розповів терорист Кононов.

Варто зазначити, що проведення так званого «9-травневого параду» є порушенням мінських угод.