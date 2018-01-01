Як бойовики «ЛНР» у храмі Московської церкви присягу складали. Фотогалерея

Близько 40 козаків терористичного угрупування «ЛНР» склали присягу на вірність православній вірі, «республіці» і Тихому Дону

Про «урочистий захід», який відбувся в храмі Свято-Казанської ікони Божої Матері, повідомив сайт терористів «ЛНР». «Присягу на майбутнє служіння в козацтві зачитали також дві жінки і 10-річний хлопчик, батько якого є козаком. Так званий «радник глави» ЛНР з питань козацтва, кадетської освіти та



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Бойовики ЛНР

Близько 40 козаків терористичного угрупування «ЛНР» склали присягу на вірність православній вірі, «республіці» і Тихому Дону

Про «урочистий захід», який відбувся в храмі Свято-Казанської ікони Божої Матері, повідомив сайт терористів «ЛНР».

«Присягу на майбутнє служіння в козацтві зачитали також дві жінки і 10-річний хлопчик, батько якого є козаком. Так званий «радник глави» ЛНР з питань козацтва, кадетської освіти та військово-патріотичного виховання молоді Сергій Юрченко зазначив, що це лише одна з безлічі запланованих на цей рік заходів, спрямованих на розвиток козацтва», - йдеться у повідомленні.

Крім того, «голова ради старійшин» Луганського округу міжнародного союзу козачих громадських організацій Всевеликого війська донського Олександр Штика розповів, що багато хто з козаків, які присягнули, вже «стоять на захисті Батьківщини».

«Щорічно в зимовий час на Різдвяні свята завжди присягали на вірність Батьківщині, вірі і царю-государю», - сказав він.

Зазначається, що «присяга» зобов'язує кожного козака і дає йому право зі зброєю в руках «захищати свою Батьківщину».

Джерело: Gazeta.ua