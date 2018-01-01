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    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур

    У радянські роки висміювали і таврували ганьбою практично все, що не відповідало загальноприйнятим нормам, – від зачісок до музичних уподобань
    Але що більше однакових коричневих штанів випускала радянська легка промисловість, то частіше молодь задивлялася на фотографії західних однолітків. І по можливості переймала стиль. [GALLERY_BLOCK] Ну а сатиричні журнали тільки того й чекали – карикатур наробили на сто років уперед.
    • Сьогодні, 12:08
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    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі

    У радянські роки висміювали і таврували ганьбою практично все, що не відповідало загальноприйнятим нормам, – від зачісок до музичних уподобань

    Але що більше однакових коричневих штанів випускала радянська легка промисловість, то частіше молодь задивлялася на фотографії західних однолітків. І по можливості переймала стиль.

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    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур

    Ну а сатиричні журнали тільки того й чекали – карикатур наробили на сто років уперед.

    Джерело: BigPicture

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