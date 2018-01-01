Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Добірка карикатур
- Сьогодні, 12:08
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Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі
У радянські роки висміювали і таврували ганьбою практично все, що не відповідало загальноприйнятим нормам, – від зачісок до музичних уподобань
Але що більше однакових коричневих штанів випускала радянська легка промисловість, то частіше молодь задивлялася на фотографії західних однолітків. І по можливості переймала стиль.
Ну а сатиричні журнали тільки того й чекали – карикатур наробили на сто років уперед.
Джерело: BigPicture