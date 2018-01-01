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    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото

    Головною подією святкувань став святковий військовий парад в Нью-Делі.
    В Індії 26 січня місцеві жителі відзначили День республіки. По всій країні пройшли численні святкові заходи. Головною подією став святковий військовий парад в Нью-Делі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В урочистому параді взяли участь всі види збройних сил.  Завершував ходу святкової колони на параді прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.
    • Сьогодні, 13:58
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    День республіки в Індії
    Фото: AP Photo
    День республіки в Індії

    Головною подією святкувань став святковий військовий парад в Нью-Делі.

    В Індії 26 січня місцеві жителі відзначили День республіки. По всій країні пройшли численні святкові заходи.

    Головною подією став святковий військовий парад в Нью-Делі.

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    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
    Фото: AP Photo, Reuters

    В урочистому параді взяли участь всі види збройних сил. 

    Завершував ходу святкової колони на параді прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

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