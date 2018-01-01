Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото

Головною подією святкувань став святковий військовий парад в Нью-Делі.

В Індії 26 січня місцеві жителі відзначили День республіки. По всій країні пройшли численні святкові заходи. Головною подією став святковий військовий парад в Нью-Делі. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В урочистому параді взяли участь всі види збройних сил. Завершував ходу святкової колони на параді прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.