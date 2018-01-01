Як у Індії відзначили День республіки. Яскраві фото
- Сьогодні, 13:58
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Фото: AP Photo
День республіки в Індії
Головною подією святкувань став святковий військовий парад в Нью-Делі.
В Індії 26 січня місцеві жителі відзначили День республіки. По всій країні пройшли численні святкові заходи.
Головною подією став святковий військовий парад в Нью-Делі.
Фото: AP Photo, Reuters
В урочистому параді взяли участь всі види збройних сил.
Завершував ходу святкової колони на параді прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.