Як у спеку у Пекіні великих панд водою поливали: зворушливі фото

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Велика панда

Співробітники Пекінського зоопарку влаштували тваринам сеанс водних процедур

Душ для великих панд. Співробітники Пекінського зоопарку влаштували тваринам сеанс водних процедур спекотливого дня.

Велика панда живе в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 м над рівнем моря. Зливи та густі тумани протягом усього року властиві цим лісам, що часто повиті густими хмарами. Панди вимирають через те, що бамбукові ліси, де вони живуть, масово вирубують і тваринам немає де жити.

Загальна площа їхнього ареалу близько 30 000 км², проте існує думка, що панди живуть на ділянці, що становить не більше 6 000 км². У рідних лісах кожна панда визначає свою територію, помічаючи крайні дерева за допомогою виділень із пахучих залоз. Іноді ці території частково накладаються на чужі межі, проте тварини звичайно уникають одне одного, живучи поодинці.

Велика панда — вимираючий вид. Головними загрозами її виживанню є подальша втрата середовища проживання та дуже низький рівень народжуваності, як в неволі так і в дикій природі. Вважають, що в дикій природі живуть близько 1 600 панд.