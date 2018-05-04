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    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея

    Подібне прикрашення називають Matatu - це суахільський термін, що означає «три»
    В якості громадського транспорту в Кенії використовують невеликі автобуси і тук-туки. У гонитві за клієнтами власники транспорту прикрашають техніку яскравими барвистими графіті всередині і зовні, більшість з них оснащені телевізорами, високошвидкісним інтернетом і розетками. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Подібне прикрашення називають Matatu
    • Сьогодні, 11:48
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    Громадський транспорт у Кенії
    Громадський транспорт у Кенії

    Подібне прикрашення називають Matatu - це суахільський термін, що означає «три»

    В якості громадського транспорту в Кенії використовують невеликі автобуси і тук-туки. У гонитві за клієнтами власники транспорту прикрашають техніку яскравими барвистими графіті всередині і зовні, більшість з них оснащені телевізорами, високошвидкісним інтернетом і розетками.

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    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея
    Як в Кенії прикрашають громадський транспорт неймовірними графіті. Фотогалерея

    Подібне прикрашення називають Matatu - це суахільський термін, що означає «три», придуманий в 1970-х роках для опису тодішнього нового виду транспорту, в якому люди платили три пенні, щоб дістатися з однієї точки в іншу на мікроавтобусах.

    Згодом ці автобуси і приватні таксі, якими користуються багато пасажирів, перетворилися з простого виду транспорту в частину життя, таким чином люди подорожують в усі куточки східноафриканської країни.

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