Як в мережі жартують з тренінгу для майбутніх нардепів «Слуги народу». Добірка фотожаб



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Особливо від авторів фотожаб дістається Юрію Корявченкову («Юзіку»), який був обраний нардепом на одному з округів Кривого Рогу

Тренінг курортному місті Трускавець (Львівська область) для майбутніх народних депутатів «Слуги народу» став справжнім подарунком для гумористів з мережі.

Метою навчання було підготувати молодих політиків, більшість з яких не мають політичного досвіду, до роботи у парламенті. Участь у навчанні беруть 246 політиків, які розділені на 30 груп. Моделюють заняття 12 фахівців Київської школи економіки.

Зокрема, темою для жартів стало фото відомого актора студії «Квартал 95» Юрія Корявченкова («Юзіка»), який був обраний народним депутатом на одному з округів Кривого Рогу.