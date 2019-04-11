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    Фото

    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея

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    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея

    Машини та запчастини відправляються не тільки в європейські країни, а й у такі далекі держави як Марокко, Південну Африку та Таїланд.

    Ці захоплюючі кадри, зроблені дроном, показують британське «кладовище» зернозбиральних комбайнів, де знаходиться 350 сільськогосподарських машин.

    З початку 1970-х років три покоління фермерів ведуть тут свій бізнес, який був створений Джоном Меннерсом в 1972 році, коли він почав займатися утилізацією, демонтажем і ремонтом комбайнів.

    Зараз 75-річний Джон на пенсії, його справу продовжують сини. Вони приймають сотні комбайнів щороку і або відправляють їх повністю або частинами фермерам по всьому світу, включаючи Нову Зеландію і Пакистан.

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    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея
    Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея

    Сімейна фірма використовує свій парк вантажних автомобілів для транспортування комбайнів і відправлення таких деталей, як колектори, двигуни і коробки передач по всьому світу. Машини та запчастини відправляються не тільки в європейські країни, а й у такі далекі держави як Марокко, Південну Африку та Таїланд.

    Таїланд машини Марокко
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