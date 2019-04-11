Як виглядає британський «цвинтар» зернозбиральних комбайнів. Фотогалерея



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Машини та запчастини відправляються не тільки в європейські країни, а й у такі далекі держави як Марокко, Південну Африку та Таїланд.

Ці захоплюючі кадри, зроблені дроном, показують британське «кладовище» зернозбиральних комбайнів, де знаходиться 350 сільськогосподарських машин.

З початку 1970-х років три покоління фермерів ведуть тут свій бізнес, який був створений Джоном Меннерсом в 1972 році, коли він почав займатися утилізацією, демонтажем і ремонтом комбайнів.

Зараз 75-річний Джон на пенсії, його справу продовжують сини. Вони приймають сотні комбайнів щороку і або відправляють їх повністю або частинами фермерам по всьому світу, включаючи Нову Зеландію і Пакистан.

Сімейна фірма використовує свій парк вантажних автомобілів для транспортування комбайнів і відправлення таких деталей, як колектори, двигуни і коробки передач по всьому світу. Машини та запчастини відправляються не тільки в європейські країни, а й у такі далекі держави як Марокко, Південну Африку та Таїланд.