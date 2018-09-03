  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)

    • Розсилка
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)

    Цей аеропорт став переможцем щорічного конкурсу «Кращий аеропорт світу» вже в шостий раз поспіль

    Багато мандрівники можуть з упевненістю сказати, що саме аеропорти є однією з найбільш напружених частин майже будь-якої поїздки. Ви тільки уявіть черги, очікування посадки на рейс і величезну територію з безліччю екранів, в яких не відразу можна розібратися.

    Але тим не менш, є і такі аеропорти, які здатні скрасити вашу поїздку. Наприклад, сінгапурський аеропорт Чангі.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)
    Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)

    Цей аеропорт став переможцем щорічного конкурсу «Кращий аеропорт світу» вже в шостий раз поспіль.

    Джерело: trinixy.ru

    аеропорт Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ