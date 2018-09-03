Як виглядає сінгапурський аеропорт Чангі - переможець конкурсу «Кращий аеропорт світу» (фото)



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Цей аеропорт став переможцем щорічного конкурсу «Кращий аеропорт світу» вже в шостий раз поспіль

Багато мандрівники можуть з упевненістю сказати, що саме аеропорти є однією з найбільш напружених частин майже будь-якої поїздки. Ви тільки уявіть черги, очікування посадки на рейс і величезну територію з безліччю екранів, в яких не відразу можна розібратися.

Але тим не менш, є і такі аеропорти, які здатні скрасити вашу поїздку. Наприклад, сінгапурський аеропорт Чангі.

Цей аеропорт став переможцем щорічного конкурсу «Кращий аеропорт світу» вже в шостий раз поспіль.

Джерело: trinixy.ru