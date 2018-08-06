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    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото

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    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото

    Пропонуємо ознайомитися з фотографіями з унікальної колекції

    Німецький колекціонер Вольфганг Віггерс виклав в мережу унікальні українські стародавні фотографії. Світлини зроблені приблизно у 1920-х на території Івано-Франківщини, Рогатинський район.

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    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото
    Як виглядав побут українців Галичини 1920-х років. Унікальні ретрофото

    «Фотографії були зроблені, я думаю, у 1920-х, коли Галичина входила до складу Польщі», – зазначає Вольфганг на сторінці flickr.

    Автор фотографій невідомий. Проте колекціонер зазначає, що підписи на звороті деяких фото зроблені німецькою мовою. Наприклад, на фотографії із зображенням жінки є напис: «Мені подобається її меланхолійний вираз обличчя, в ній є щось величне».

    Джерело: Gazeta.ua

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