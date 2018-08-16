Як виглядав Радянський Союз в 1960-70 роках. Ретрофото, зроблені закордонним туристом



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Як виглядав СРСР 1960-70-х років

Пропонуємо вашій увазі дуже цікаві фотографії, які було зроблено туристом Закарі Хоффманом (Zachary Hoffman) під час його поїздок в Радянський Союз.

Фото зняті в різних містах СРСР в період з 1964 по 1972 рік.

Варто зазначити, що на цих світлинах особливо впадає в очі велика кількість різноманітних пропагандистських матеріалів тих часів: червоні прапори, цитати різноманітних комуністичних діячів та їхні портрети.

Джерело: trinixy.ru