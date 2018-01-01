Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні

Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії

Один з найбільших в світі фестивалів снігу і льоду відкрився в китайському місті Харбін на початку січня. Для створення льодового містечка, що займає площу в 500 тисяч квадратних метрів, знадобилося 200 тисяч кубометрів льоду і снігу. Команди з 14 країн відтворили архітектурні пам'ятки міст Великого Шовкового шляху, який став темою фестивалю.



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Фестиваль льоду і снігу в китайському Харбіні

Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії

Один з найбільших в світі фестивалів снігу і льоду відкрився в китайському місті Харбін на початку січня. Для створення льодового містечка, що займає площу в 500 тисяч квадратних метрів, знадобилося 200 тисяч кубометрів льоду і снігу.

Команди з 14 країн відтворили архітектурні пам'ятки міст Великого Шовкового шляху, який став темою фестивалю.

Найбільша скульптура має довжину 300 метрів і над нею працювали 500 чоловік. Парк розділили на чотири зони: «Світ снігу і льоду», «Шаолінь-парк», «Сонячний острів» і «Центральна вулиця». Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії.

Джерело: trinixy.ru