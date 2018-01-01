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    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні

    Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії
    Один з найбільших в світі фестивалів снігу і льоду відкрився в китайському місті Харбін на початку січня. Для створення льодового містечка, що займає площу в 500 тисяч квадратних метрів, знадобилося 200 тисяч кубометрів льоду і снігу. Команди з 14 країн відтворили архітектурні пам'ятки міст Великого Шовкового шляху, який став темою фестивалю.
    • Сьогодні, 15:25
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    Фестиваль льоду і снігу в китайському Харбіні
    Фестиваль льоду і снігу в китайському Харбіні

    Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії

    Один з найбільших в світі фестивалів снігу і льоду відкрився в китайському місті Харбін на початку січня. Для створення льодового містечка, що займає площу в 500 тисяч квадратних метрів, знадобилося 200 тисяч кубометрів льоду і снігу.

    Команди з 14 країн відтворили архітектурні пам'ятки міст Великого Шовкового шляху, який став темою фестивалю.

    Найбільша скульптура має довжину 300 метрів і над нею працювали 500 чоловік. Парк розділили на чотири зони: «Світ снігу і льоду», «Шаолінь-парк», «Сонячний острів» і «Центральна вулиця». Всі скульптури підсвічуються в нічний час, а тому туристам забезпечені яскраві та ефектні фотографії.

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    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні
    Яскраві фото з фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні

    Джерело: trinixy.ru

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