Битва за Харків. Досьє на усіх кандидатів у 179-му окрузі

На 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків)

40 претендентів на один мандат: чим викликаний такий ажіотаж?

15 березня пройдуть проміжні вибори на окрузі № 179. Він включає до себе п’ять районів Харківської області з центром в місті Красноград. Вакантним округ став після того, як його колишній переможець «слуга народу» Олексій Кучер був призначений головою Харківської облдержадміністрації. До цього серед депутатів нового скликання призначали на посади лише списочників, тому потреби у добвиборах не виникало. Цікаво, що по тому, як пройдуть ці вибори, буде оцінюватись робота самого Кучера.

Олексій Кучер і президент Володимир Зеленський

Серед суперників висуванки від президентської партії Вікторії Алєксєйчук — дуже сильна конкурентка, колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Вона тривалий час продовжувала працювати вже за президентства Володимира Зеленського. Замінили Світличну однією з останніх. Зеленський наговорив про неї дуже багато добрих слів і попросив «нікуди не зникати», тож можна припускати, що в разі перемоги, вона долучиться до Зе- більшості.

Зайвий «багнет» в парламенті мало що вирішить. Але до цих виборів буде прикута вся увага: президентській силі важливо продемонструвати, що бренд «слуги народу» досі не здувся. На парламентських виборах улітку минулого року більшість округів в Харківській області взяли саме «слуги», а нинішній глава ОДА Кучер показав результат у понад 50%. Проте тепер кандидату від «слуг» доведеться складніше. «Главком» розбирався, хто саме зареєструвався на 179 окрузі і у кого з 40 кандидатів є реальні шанси на перемогу.

Ігор Швайка,

44 роки

Першим кандидатом у нардепи на проміжних виборах до парламенту у 179 окрузі ЦВК зареєструвала члена ВО «Свобода» Ігоря Швайку. У 2012-2014 роках пан Швайка встиг побувати народним депутатом VII скликання. Тоді ж його політична кар’єра конвертувалася у посаду міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка.

«Призначення Ігоря Швайки на посаду міністра АПК стало сюрпризом. Його не знають аграрії, та й профільної освіти у нього немає. Сам Швайка заявляє, що насправді він не такий далекий від аграрного сектора, як може здатися на перший погляд. За його словами, як юрист від консультував аграрні компанії, тому розбирається в галузі».

На посаді міністра Ігор Олександрович потрапив у скандал через брендовий мотоцикл Harley-Davidson, 2013 року випуску. За версією генпрокуратури, цей транспортний засіб дістався ексміністру від колишніх працівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у вигляді неправомірної вигоди. З цього приводу правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України, доля якого наразі невідома.

У судовому реєстрі є, щонайменше, ще одна згадка про мотоцикл Harley-Davidson, який належить «свободівцю». За матеріалами справи 9 серпня 2015 року Швайка, керуючи мотоциклом, на столичному Набережному шосе допустив зіткнення з автомобілем «Хонда». За це поплатився символічним штрафом на суму 340 грн.

Крім цього, Ігор Швайка є фігурантом резонансної кримінальної справи за подіями масових заворушень біля будівлі Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 294 КК України (покарання за цією статтею передбачає позбавленням волі від восьми до п'ятнадцяти років). Апеляційний суд Києва обрав для Швайки тримання під вартою з можливістю внести грошову заставу у розмірі 1,2 млн грн. Гроші за нього вніс екснардеп від ВО «Свобода» Олександр Мирний.

Зі сторинки у Facebook Швайки

Кандидат Ігор Швайка тепер воліє не згадувати про свою партію. Для харківського виборця членство у «Свободі» може зіграти у мінус?

У профілі кандидата Швайки на сайті ЦВК зазначено, що у нього відсутня заборгованість зі сплати аліментів. Водночас, за даними Єдиного реєстру боржників, на 16 лютого за особою Швачка Ігор Олександрович облікувалося шість проваджень виконавчої служби, у тому числі зі стягнення аліментів.

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Вікторія Алєксєйчук,

43 роки

Партія влади «Слуга народу» висунула кандидатом у 179 окрузі Вікторію Алєксєйчук. Вона зазначила, що тимчасово не працює, але за даними ЗМІ, кандидатка рахується радником на громадських засадах голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

На останніх президентських виборах Алєксєйчук була довіреною особою кандидата, а сьогодні глави держави Володимира Зеленського.

Також на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року Алєксєйчук посіла друге місце в одномандатному 174 окрузі у Харкові. Її результат становив 33,14%. Натомість переможцем став самовисуванець і народний депутат Олександр Фельдман, який узяв 37,24%.

Юлія Світлична,

35 років

Колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична балотується до парламенту шляхом самовисування. Не так давно вона зберігала всі шанси на перепризначення після зміни влади в Україні — 6 вересня Кабмін Олексія Гончарука навіть ухвалив позитивне рішення. Але через місяць усе перегралося і посаду Світличної віддали нардепу-«слузі» Олексію Кучеру.

Пані Світлична залишається депутатом Харківської обласної ради, куди потрапила від БПП і очолює постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва. У документах на реєстрацію вона вказала, що працює виконавчим директором громадської організації «Єдність та розвиток». Цю ГО засновано у березні 2019 року. Одним із співзасновників та донедавна керівником організації рахувався радник ексголови Харківської ОДА Світличної Юрій Чевордов.

Вікторія Пташник,

37 років

Висуванка партії «Європейська солідарність» Вікторія Пташник буде втретє підкорювати будівлю під куполом. У 2014 році вона пройшла до парламенту за списками Об’єднання «Самопоміч». Однак на початку вересня 2015 року її виключили фракції за підтримку законопроєкту щодо децентралізації.

Другий похід до Верховної Ради відбувся 21 липня 2019 року. Пташник йшла від партії «Голос» у столичному 223 окрузі. Її результат становив 9,87%, що дозволило посісти лише третє місце.

Євгенія Агеєва,

51 рік

Про цю претендентку обмаль публічної інформації. «Тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування», — сказано на сайті ЦВК про Євгенію Агеєву.

Ірина Бондар,

35 років

Харківська партія «Нові рубежі» висунула кандидатом у нардепи свою членкиню і консультантку з маркетингу ТОВ «Газета «Харьковскіє ізвєстія» Ірину Бондар. У її передвиборній програмі з цього приводу наголошено: «Я представляю партію «Нові рубежі». Партія була створена в 2015 році, до її складу входять молоді кваліфіковані спеціалісти-практики з різних галузей господарства».

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, партію «Нові рубежі» очолює старший викладач Харківського національного університету радіоелектроніки Ольга Чуб. Ця ж добродійка на місцевих виборах-2015 балотувалася у депутати Харківської міської ради від партії «Відродження», першим номером якої йшов мер Геннадій Кернес. Пройшовши до міської ради, Чуб написала заяву про відмову в реєстрації депутатом. Замість неї до міськради зайшла директорка харківського ліцею №89 Світлана Кіриченко.

Кілька слів про видання, яке представляє Ірина Бондар. За відомостями громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО», до січня 2019 року комунальне підприємство «Газета «Харьковские известия» перестало видавати газету, натомість, з’явилася приватне ТОВ «Газета «Харьковские известия», яка знаходиться за адресою: майдан Павлівський, 10 — саме там, де розташована редакція КП «Харьковские известия» Харківської міської ради. Теперішній головний редактор ТОВ «Газета «Харьковские известия» Григор Григорян був заступником головного редактора в КП «Харьковские известия».

Більше того, у січні 2020 року Харківська міська рада обрала переможцем тендеру саме приватні «Харьковские известия», які за 3,41 млн грн висвітлюватимуть діяльність мера Харкова і виконавчого комітету.

Олександр Діденко,

37 років

Член партії «Опозиційна платформа – За життя», який балотується самовисуванцем Олександр Діденко, працює підприємцем. Мешкає у місті Лозова Харківської області. Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах у 179 окрузі представник ОПЗЖ Сергій Степанов посів четверту сходинку з результатом 10,74%.

Тетяна Єгорова-Луценко,

36 років

Самовисуванка, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України. Тетяна Єгорова-Луценко має в активі політичний досвід. На місцевих виборах 2015 року вона очолювала список Радикальної партії Олега Ляшка до Лозівської міської ради Харківської області. У підсумку «ляшківцям» вдалося отримати три депутатських мандата, але пані Тетяна відмовилася від депутатства.

Також їй не вдалося пробитися до Харківської обласної ради від Радикальної партії Ляшка — згадана політсила не подолала прохідного бар’єру.

Протягом 2018-2019 років вона керувала Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області.

Валентин Захаров,

60 років

Мешканець Харкова, якого висунула партія «Блок опозиційних сил». Валентин Захаров працює страховим агентом ПрАТ «Промстрах». У передвиборній програмі він виступає за списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги; зняття недоторканності із президента України, народних депутатів, суддів; відновлення торговельно-економічних зв’язків з Росією та країнами СНД.

Віктор Ільєнко,

35 років

25-річного киянина Віктора Ільєнка висунула на харківську мажоритарку партія «Україна понад усе». У біографічних відомостях вказано, що він тимчасово не працює.

Каміль Кирпичев,

47 років

Адвокат з Харкова балотується від партії «Власна сила». У народного депутата VI скликання від Партії регіонів Геннадія Васильєва пан Кирпачев рахувався помічником на платній основі.

Ольга Коваленко,

51 рік

Директора ТОВ «Антарес-Стар» з Дніпра Ольгу Коваленко на проміжних виборах у 179 окрузі висунула партія «Жінки за майбутнє». При цьому, за даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, підприємство «Антарес-Стар» знаходиться у стані припинення.

Сергій Кошулько,

60 років

Пенсіонер з Дніпра Сергій Кошулько, якого висунула партія «Народна програма Вадима Чорного». У 2016 році пан Кошулько очолював Дніпропетровську обласну організацію «Партії простих людей Сергія Капліна». Також був помічником нардепа VIII скликання Сергія Капліна на громадських засадах.

Микола Музиченко,

48 років

Самовисуванець і безробітний Микола Музиченко. Про нього відомо, що у 2019 році працював на АТ «Укргазвидобування», де отримав 328,8 тис. грн зарплати. Крім цього, він вказав 69,6 тис. грн допомоги по безробіттю, яку одержав у Харківському міському центрі зайнятості.

Ігор Найда,

59 років

Мешканець Ірпеня Київської області Ігор Найда побореться у Харкові за депутатський мандат. Його висунула партія «Українці разом», у співзасновники якої входить він разом з двома киянами Василем Гаврилюком і Віктором Рибаченком. Офіційне місце роботи Найди — помічник генерального директора ТОВ «Юрія-Фарм».

Дмитро Огурцов,

28 років

«Я, Огурцов Дмитро Олександрович, мені 28 років і я вперше йду на парламентські вибори… Я є головою політичної партії «Життя», — так розпочинається передвиборна програма ще одного кандидата у нардепи. Політична сила, яка й висунула Огурцова, була створена на початку січня 2016 року у Харкові. Один з перших керівників цієї партії Ірина Романова працювала помічницею у нардепа VIII скликання Валерія Писаренка. Сам же Писаренко на позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався у 168 окрузі Харкова і програв кандидатці від «Слуги народу».

Кирило Оксень,

30 років

Самовисуванець з Харкова. Працює директором ТОВ «Винім».

Яна Світлична,

33 роки

Ця кандидатка, по суті, є «клоном» колишньої голови Харківської ОДА Юлії Світличної, котра також балотується до парламенту на проміжних виборах. Додамо, що ексгубернаторка Юлія Світлична 12 лютого о 9:01 оприлюднила на сайті НАЗК е-декларацію кандидата у нардепи. Цього ж дня о 21:37 електронну декларацію подала Яна Світлична, мешканка Харкова, якій належить «Адвокатське бюро Світличної Яни Олексіївни».

Ігор Федоренко,

45 років

Киянина Ігоря Федоренка висунула політсила «Нове життя», яку він очолює з 2011 року. На місцевих виборах-2015 Федоренко вів свою партію і кандидатів до Київської міської ради, але не пройшов. У біографічних відомостях він вказав, що наразі тимчасово не працює.

Галина Хархаліс,

39 років

Ще одну тимчасово непрацевлаштовану висунула на довибори «Всеукраїнська козацька партія». Наразі Галина Хархаліс мешкає у Львові.

Денис Шейбут,

41 рік

Уродженець Донецька, а нині мешканець Києва Денис Шейбут висунений партією «Народна сила». Кандидат у нардепи працює старшим викладачем Міжрегіональної академії управління персоналом.

Дмитро Авакін,

35 років

Про цього кандидата дуже коротка інформація: 35 років, підприємець з Харкова, балотується як самовисуванець.

Валерій Бебик,

60 років

Кандидата у нардепи Валерія Бебика, який є професором Національної академії державного управління при президентові України, висунула партія «Україна Соборна». За даними «Вікіпедії», його історичні розвідки українським науковим співтовариством вважаються псевдонауковими. Також Бебика номінували на відзнаку «Академічність негідність року» у номінації «Псевдонауковець 2018».

Олег Голтвянський,

39 років

Висуванець від партії «Патріоти Волині» є сержантом-менеджером відділу комплектування військової частини А4790. Голтвянський також є діючим депутатом Люботинської міської ради Харківської області від партії «Укроп».

Віталій Горба,

37 років

Один із аутсайдерів на позачергових парламентських виборах у 165 окрузі на Тернопільщині Віталій Горба (узяв 2,31%) цього разу спробує щастя у Харкові. Він іде від тернопільської партії «Добрий Самарянин». Сам же працює керуючим партнером ТОВ «Юридична компанія «Лекс гард».

В’ячеслав Гурець,

31 рік

Тимчасово непрацевлаштованого висунула партія партія «Наші». На останніх виборах до Верховної Ради пан Гурець був спостерігачем на харківському 172 окрузі від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Наші».

Анна Князева,

26 років

Мешканка Вінниці балотується від Республіканської партії. Тимчасово не працює. Їй 26 років.

Олена Кононенко,

38 років

Науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Олена Кононенко з Борисполя виявила бажання розв’язувати проблеми мешканців Харкова. Її делегувала партія «Країна». На місцевих виборах-2015 жінка намагалася пробитися до Київської міської ради від Аграрної партії – не поталанило.

Ярослав Куруча,

29 років

ВО «Демократична альтернатива» виставила Ярослава Куручу на харківську мажоритарку. Претендент працює підприємцем і наразі мешкає в селі Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області.

Тетяна Лазуренко,

48 років

Про цю кандидатку майже нічого невідомо: тимчасово не працює, проживає в місті Лозова Харківської області.

Ігор Леоненко,

36 років

Ігор Леоненко балотується від партії «Захист». Мешкає у Києві і керує ТОВ «Центр стратегічних політико-правових досліджень».

Діана Матковська,

32 роки

Юрисконсульта приватного підприємства «Бона Файд Консалтінг» з Дніпра Діану Матковську висунула політична партія «Справа». Водночас вона є депутатом Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради від партії «Укроп».

Світлана Науменко,

47 років

Висуванка партії «Україна-Вперед!». Працювала і працює помічником нардепа IX скликання від ОПЗЖ Юрія Солода на платній основі. Пан Солод є чоловіком іншої нардепки і ексміністерки Наталії Королевської.

Олена Палієва,

33 роки

Балотується від партії «За Україну!». Палієва з Києва, очолює ТОВ «Юрблаго».

Василь Патлачук,

58 років

Як і Вікторія Алєксєйчук, пан Патлачук на позачергових виборах-2019 ішов висуванцем від партії «Слуга народу» у 47 окрузі Донецької області. Посів друге місце, поступившись кандидату від ОПЗЖ Юрію Солоду.

Нині ж Патлачука у 179 окрузі висунула партія «Діти війни» Народна партія України». Він працює доцентом кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права університету Державної фіскальної служби.

Олексій Пристай,

31 рік

Самовисуванець з Києва, працює керівником ТОВ «Пристай Міттал Стіл». На парламентських виборах-2014 Пристай ішов у списку Радикальної партії Олега Ляшка.

Лариса Сергієнко,

49 років

Висуванка «Партії сильної влади» і мешканка Кривого Рогу Лариса Сергієнко має доволі несподівану політичну біографію. Якщо вірити сайту ЦВК, вона на виборах до Верховної Ради 2006 року балотувалася за списками Партії політика Путіна під №35 і була членом цієї політсили.

Олена Скоморощенко,

58 років

Пані Скоморощенко є своєрідним рекордсменом із непотрапляння до Верховної Ради: вона чотири рази намагалася пройти до парламенту і все безуспішно. Цього разу її знову висунула Соціал-демократична партія України.

Михайло Соколов,

43 роки

Мешканець Києва, працює виконавчим партнером ТОВ «Кесарев Консалтинг» Михайло Соколов балотується самовисуванцем.

На позачергових виборах-2019 Соколов потрапив у скандал. Він ішов до Ради за партійним списком «Слуги народу» під №99. За тиждень до голосування партія Зеленського виключила його. Серед причин називалося подвійне громадянство (у 2017 році Соколов отримав український паспорт, але не вийшов з громадянства Росії).

Геннадій Ширяєв,

58 років

Пенсіонер з Києва, якого висунула партія «Справедливості та розвитку».

Отже, на довиборах до Верховної Ради у 179 мажоритарці балотується 40 кандидатів у нардепи. Влітку 2019-го на попередніх виборах інтерес до цього округ був лише у 10 людей.

Як з’ясувала громадянська мережа «Опора», більшість кандидатів проживає за межами Харківської області: 24 — в інших містах України. 14 кандидатів мешкають в Харківській області. Два кандидата є мешканцями безпосередньо 179 виборчого округу.

Серед зареєстрованих кандидатів 14 працюють у сфері бізнесу. Дев’ятеро кандидатів тимчасово не працюють.

Цікавою «родзинкою» цих перегонів є неабияка активність маловідомих партій, які висунули кандидатів у нардепи. У пропорціях це виглядає так: від партій балотується 28 осіб, шляхом самовисування — 12.

Чим викликана така активність? Тут довелось розкрити секрет Полішинеля: частина партій, які ведуть своїх висуванців на харківській мажоритарці, потрапили до «чорного списку» Міністерства юстиції. Відомство через суд добивається анулювання реєстрації цих організацій, посилаючись на ст. 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» (невисування своїх кандидатів по виборах президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років). Наразі судові позови подано проти партій «Блок опозиційних сил» (висунула Валентина Захарова), «Народна програма Вадима Чорного» (Сергій Кошулько), «Справа» (Діана Матковська), «Українці разом» (Ігор Найда).

«Зараз влада стоїть перед вибором: провести чесні довибори або ж обкатати технології на місцеві вибори, як це було у Чернігові у 2015-му або у Мукачеві у 2004-му. Тепер вибір проглядається більш чітко та зрозуміло. Найближчий місяць обіцяє бути спекотним. Йдеться не просто про довибори в одному з віддалених округів. Це перший тест нової влади загалом та ЦВК, зокрема, на спроможність організувати демократичний та прозорий виборчий процес», — резюмував голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Віталій Тараненко, Павло Вуєць.