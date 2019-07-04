Скандальний кандидат від «Слуги народу» Соколов наполягає, що не має російського громадянства, але паспорта не показує



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Соколов каже, що добивався українського громадянства з 2014 року

Михайло Соколов стверджує, що вже два роки як громадян України

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга Народу» Михайло Соколов за списком партії (№99) стверджує, що має українське громадянство, а не російське. Таку заяву він оприлюднив після низки публікацій на «Главкомі», з якими можна ознайомитися тут, тут, тут і тут.

«Я добивався українського громадянства з 2014 року, отримав його у 2017 році і подав декларацію про відмову від російського громадянства. Щоб вийти з російського громадянства за російськими законами, я зібрав усі можливі документи, не виїжджаючи до Росії (хоча український закон цьоговід мене не вимагав) і направив все це разом з нотаріально завіреною заявою про вихід з російського громадянства і російськими паспортами до Консульства РФ в Україні», - стверджує він.

Соколов також додав, що виходити з російського громадянства йому допомагали юристи Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков.

«Я був громадянином Росії. Я народився в радянському Ленінграді, здобув освіту в російському Пітері і працював в компанії ЮКОС Михайла Ходорковського в Москві і Томську», - зазначив він.

За словами Соколова, він проживає в Україні з 2005 року. «Одружений з українкою, маю сина-українця і чекаю завтра народження дочки, яка теж буде громадянкою України. Я той самий колишній росіянин, прохання про надання громадянства, якому у 2014 році подав Ігор Швайка, екс-міністр сільського господарства від партії ВО «Свобода», - розказав кандидат.

«Коли мені ставлять за провину те, що Росія, як і раніше, зберігає інформацію про мене у своїх реєстрах, і натякають на те, що раз Росія не визнає мого виходу з російського громадянства, значить я з нього не вийшов, мені хочеться запитати: невже позиція Росії в цьому питанні має якесь значення?!», - вважає Соколов.

Кандидат звернувся до своїх критиків пропозицією зустрітися в офісі «Главкома» записати інтерв’ю на камеру і опублікувати її «без купюр» і монтажу».

При цьому на пропозицію «Главкома» продемонструвати український паспорт представники Соколова так і не відгукнулися.

Нагадаємо, українські журналісти та блогери виявили, що Соколов – громадянин Росії. У свою чергу голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков у свою чергу повідомив, що політсила перевіряє цю інформацію, і якщо вона підтвердиться, кандидата виключать зі списку.