Перші години локдауну. Уряд своїми заборонами повністю заплутав бізнес (фото)

Заборона на продаж товарів в одному з супермаркетів з посиланням на постанову Кабміну

Найбільше плутанини вийшло з побутовою хімією і цигарками: хтось продає, хтось боїться...

Відсьогодні, 8 січня в Україні розпочався посилений карантин. Він передбачає суттєве обмеження роботи значної частини бізнесу. Заборонено працювати кафе, ресторанам, барам (крім доставки та замовлень на винос), проводити масові розважальні та спортивні заходи. Суттєво обмежено діяльність сфери торговельного і побутового обслуговування населення.

Усі перераховані обмеження Кабмін ухвалив ще 9 грудня 2020 року. Однак у багатьох підприємців не було чіткого розуміння, чи можна, наприклад, у супермаркеті, окрім продуктів харчування, продавати книги, батарейки, шампуні, жіночі колготи тощо.

5 січня 2021 року уряд на екстреному засіданні вніс дві правки до грудневого рішення щодо карантину. Зокрема, дозволив продавати побутову хімію та друковану пресу в крамницях, які можна було б придбати лише через доставку у версію постанови Кабміну від 9 грудня. Єдиним, хто повідомив про ці зміни, виявився представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Натомість офіційна постанова Кабміну була опублікована на урядовому порталу лише пізно ввечері 7 січня.

Постанова Кабміну, яка дозволила продаж побутової хімії і преси у локдаун

«Все ж залишається незрозумілим, чому дозволили саме продаж лише побутової хімії та преси… Незрозуміло, чому залишалась заборона на продаж тютюнових виробів. Втрати державного бюджету від несплати лише акцизного податку з тютюнових виробів становитимуть щонайменше 150 млн гривень. Крім того, здорова логіка підказує, що навіть якщо цю продукції не можна буде купити в офіційній торговій мережі, то її можна буде придбати нелегально і тут виникатиме питання якості продукції, безпечності та сплачених з неї податків. Водночас уряд не врахував і потреби, до прикладу, людей похилого віку, які не вміють робити інтернет-замовлення з магазинів. Тож в цьому контексті бізнес-спільнота пропонує надати в магазині доступ споживачам до всього асортименту продукції, якщо вже йому дозволено працювати», – з такою заявою 6 січня вийшла Європейська Бізнес Асоціація.

На Різдво Асоціація рітейлерів України також заявила, що правила локдауну залишаються незрозумілими для бізнесу.

«Дозвіл реалізації товарів, що відносяться до побутової хімії та друкованих засобів масової інформації (як зазначається в ЗМІ) не вирішує загальної проблеми з доступом споживачів до інших необхідних товарів, в тому числі підакцизних (зокрема, тютюнових виробів). Асоціація рітейлерів України просить уряд та міністерство охорони здоров`я України опублікувати останні зміни до постанови Кабінету міністрів України, а також надати офіційні роз’яснення щодо порядку роботи бізнесу під час локдауну та реалізації товарів першої необхідності, які не потрапили в дозволений перелік», – зазначено у повідомленні на сайті Асоціації.

І ось 8 січня настав локдаун. Деякі великі мережі, якими пройшовся «Главком», заплуталися в урядових заборонах. Так, у супермаркеті АТБ плівкою заклеєні відділи з побутовою хімією, канцтоварами, фурнітурою.

Стрічка з написом свідчать про заборону продажу конкретної групи товарів під час локдауну

На запитання «Главкома», чому не продають побутову хімію, яку 5 січня дозволив Кабмін, працівниця магазину порадила звертатися на гарячу телефонну лінію.

«Наше керівництво розпорядилося заклеїти плівкою ці відділи товарів з 12 години ночі 8 січня», – пояснила вона.

Традиційно оригінальний маркетинговий хід знайшов гіпермаркет «Епіцентр». Якщо під час «карантину вихідного дня» заклад не запускав всередину приміщення покупців, а відпуск товарів відбувався в онлайн-режимі, то під час січневого локдауну для всіх вхід вільний. При цьому приблизно 80% торговельних площ обмотані червоно-білими стрічками з табличками: «Цей товар можна купити тільки Online». Весь персонал непрацюючих площ перебуває на робочих місцях.

«Епіцентр» пішов в онлайн

Крім цього, в «Епіцентрі» недоступні для продавців є засоби для чистки сантехніки, фарба для волосся та сміттєві пакети.

Разом з тим, супермаркети «Сільпо» і «Таврія В» реалізовують всю представлені на полицях продукцію, включно побутовою хімією з шкарпетками та жіночими колготами.

Повністю виконують умови локдауну магазини з продажу побутової техніки (перейшли в онлайн), шпалер, книг, одягу, іграшок.

Віталій Тараненко, «Главком»

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