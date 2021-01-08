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    Політика

    «Влада має вигляд ідіотів»: частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження

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    <p>&laquo;Ось так виглядають окремі відділи деяких супермаркетів&raquo; - &nbsp;нардеп</p> - «Влада має вигляд ідіотів»: частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження

    «Ось так виглядають окремі відділи деяких супермаркетів» -  нардеп

    Фото Віталій Безгін у Facebook

    На прилавках супермаркету «заборонені до продажу товари» відгородили від покупців

    8 січня деякі супермаркети почали працювати із закритими від покупців прилавками з побутовими товарами.

    Фото з полиць супермаркету оприлюднив нардеп від «Слуг народу» Віталій Безгін у Facebook.

    «Ось так виглядають окремі відділи деяких супермаркетів. Приклад успішної боротьби з панчохами та порошками від керівництва Кабміну», – прокоментував нардеп Слуга.

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    «Влада має вигляд ідіотів»: частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження
    «Влада має вигляд ідіотів»: частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження
    Фото Віталій Безгін у Facebook

    Він зауважив, що зміни щодо послаблень карантину, які виправляли хибні обмеження, зокрема щодо побутової хімії та непродовольчих товарів і були прийняті 5 січня до цього часу не були опубліковані.

    «Зараз вони вже є на сайті та опубліковані, тому підприємці можуть спокійно працювати й знімати ці стрічки. Уся українська влада через такі дії КМУ виглядає ідіотами в очах платників податків. Справедливо, варто зазначити», – додав він.

    Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти 8 січня згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

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    Теги: Facebook карантин партія Слуга народу влада коронавірус
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