«Влада має вигляд ідіотів»: частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження

На прилавках супермаркету «заборонені до продажу товари» відгородили від покупців

8 січня деякі супермаркети почали працювати із закритими від покупців прилавками з побутовими товарами.

Фото з полиць супермаркету оприлюднив нардеп від «Слуг народу» Віталій Безгін у Facebook.

«Ось так виглядають окремі відділи деяких супермаркетів. Приклад успішної боротьби з панчохами та порошками від керівництва Кабміну», – прокоментував нардеп Слуга.

Він зауважив, що зміни щодо послаблень карантину, які виправляли хибні обмеження, зокрема щодо побутової хімії та непродовольчих товарів і були прийняті 5 січня до цього часу не були опубліковані.

«Зараз вони вже є на сайті та опубліковані, тому підприємці можуть спокійно працювати й знімати ці стрічки. Уся українська влада через такі дії КМУ виглядає ідіотами в очах платників податків. Справедливо, варто зазначити», – додав він.

Нагадаємо, посилений карантин в Україні почав діяти 8 січня згідно з планом Кабміну. Обмеження набули чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

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