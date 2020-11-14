«Карантин вихідного дня»: великі торгові мережі пішли в онлайн (фоторепортаж)

З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені

У перший день «карантину вихідного дня» будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Хмельницькому працює в онлайн-режимі.

Про це повідомляє «Главком».

Охорона магазину не пропускає покупців у середину приміщення до прилавків з товарами, пропонуючи оформити замовлення.

Фото: Главком

Для цього при вході встановлено два інформаційні стенди: «Допомога при виборі онлайн замовлень» і «Видача онлайн замовлень».

Фото: Главком

При цьому через онлайн можна купити різний асортимент товарів.

Взагалі охочих покупців менше, ніж у звичайні будні чи «некарантинні» вихідні. Підтвердженням цьому служить малозаповнена парковка біля «Епіцентру».

Фото: Главком

В свою чергу торгова мережа «Епіцентр» наголошує, що у вихідні дні продає товар виключно через онлайн-систему. Товари придбані в інтернет-магазині мережі можна забрати самовивозом у Центрах видачі замовлень на торговельних центрах мережі та доставкою. В усіх ТЦ мережі на вхідних групах облаштовані каси інтернет-замовлень, щоби уникнути черг та скупчень людей у Центрах видачі замовлень.

«Зранку ми спостерігаємо провокації від деяких радикально налаштованих груп, які замовивши товар онлайн та забравши його на Центрі видачі торговельного центру, позиціонують це як офлайн-покупку. Втім, на чеках, які демонструють ці люди, чітко видно, що покупка здійснена онлайн. Директори торговельних центрів, де відбулися такі провокації, викликали поліцію, яка зафіксувала, що порушень з боку мережі немає. Ми дякуємо нашим покупцям за розуміння, просимо дотримуватися обмежень встановлених Кабінетом міністрів», - зазначили в компанії.

Крім цього, в онлайн режимі працюють мережі супермаркетів побутової техніки Comfy, «Фокстрот» і «Ельдорадо». Такі вивіски з’явилися у торговельно-розважальному центрі «Оазис» у Хмельницькому.

Фото: Главком

Фото: Главком

Водночас інші магазини та брендові бутіки закриті.

Фото: Главком

Фото: Главком

Як відомо, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).