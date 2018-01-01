Окупація Криму і Донбасу. В Європейському суді зареєстровано понад 4 тисячі заяв від українців (документ)

У трьох справах ЄСПЛ відхилив вимоги заявників, назвавши їх необґрунтованими

На січень 2018 року у провадженні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) знаходилося понад 4220 індивідуальних заяв, пов’язаних із подіями на тимчасово окупованій території АРК і в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це «Главкому» повідомив заступник міністра юстиції-уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у



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У трьох справах ЄСПЛ відхилив вимоги заявників, назвавши їх необґрунтованими

На січень 2018 року у провадженні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) знаходилося понад 4220 індивідуальних заяв, пов’язаних із подіями на тимчасово окупованій території АРК і в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це «Главкому» повідомив заступник міністра юстиції-уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у відповіді на запит.

За його даними, Європейський суд комунікував з урядом України лише по 55 справах. При цьому, значна кількість справ відхиляється через недотримання заявниками умов, передбачених ст. 35 Конвенції.

«Разом з тим, звертаємо увагу, що 28 липня 2016 року ЄСПЛ було прийнято рішення у справах «Лісний та інший проти України і Росії» (заява №5355/15), «Півень проти України і Росії» (№44913/15), «Анохін проти України і Росії» (№50853/15). Заявники скаржились за ст. 1 Першого протоколу до конвенції стосовно знищення їхнього майна під час обстрілів 2014 році. Європейський суд відхилив вказані заяви як необґрунтовані через відсутність доказів. Заявники надали копії паспортів і фотографії зруйнованих будинків, а також (в одному випадку) доповідей ОБСЄ стосовно ситуації на сході України та роздруківок з Інтернету», - повідомив високопосадовець.

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Крім цього, на початок лютого Мін’юст бере участь у 105 справах в українських судах за позовами громадян про стягнення матеріальної шкоди, завданої під час проведення АТО. Загальна сума виставлених претензій уряду становить 124 млн. грн.

«Позиція уряду у вищевказаних справах залежить, зокрема, від предмету позову, суті позовних вимог і матеріалів справи, які підтверджують наявність чи відсутність оспорюваних обставин», - додав Ліщина.

Як повідомляв «Главком», матеріальні втрати Донбасу за час російської окупації оцінюється близько 13 мільярдів гривень. Зокрема, на Луганщині нараховувалось 7627 пошкоджених та зруйнованих об’єктів. Загальна сума збитків становила 9 млрд грн. У Донецькій області зруйнованими і пошкодженими вважалися 7403 об’єкта. Сума матеріальних втрат становила 4 млрд. грн.