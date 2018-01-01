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    Економіка та фінанси

    Оприлюднені останні зведені дані про пошкоджені, зруйновані об’єкти та загальні збитки, завдані Донбасу окупацією

    Найбільше постраждав приватний житловий фонд — тисячі зруйнованих вщент будинків
    Матеріальні втрати Донбасу за час російської окупації складають близько 13 мільярдів гривень. Про це йдеться у відповіді на офіційний запит «Главкома» до обласних військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей. [READ_MORE] За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на 1 жовтня 2017 року
    • Сьогодні, 13:43
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    Найбільше постраждав приватний житловий фонд — тисячі зруйнованих вщент будинків

    Матеріальні втрати Донбасу за час російської окупації складають близько 13 мільярдів гривень. Про це йдеться у відповіді на офіційний запит «Главкома» до обласних військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей.

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    За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на 1 жовтня 2017 року нараховувалось 7627 пошкоджених та зруйнованих об’єктів. Загальна сума збитків становила 9 млрд грн. Найбільше перепало приватному житловому фонду: пошкоджено 3444 будинків у Станично-Луганському районі, 2244 — Попаснянському районі, 289 — Новоайдарівському районі, 143 — Лисичанську і 30 — Рубіжному. В цілому зруйновано 393 житлових будинка на суму 432,4 млн. грн.

    Від воєнних дій постраждали 25 закладів освіти, 15 об’єктів промисловості, 13 закладів культури і спорту, 10 закладів охорони здоров’я.

    Суттєвих втрат зазнала і дорожня інфраструктура Луганщини: зруйновано 21 автомобільну дорогу державного значення (сума збитків оцінюється у 2,1 млрд. грн), 37 місцевих доріг (1 млрд. грн) і 10 мостів (195,3 млн. грн).

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    Не менші збитки зазнала Донецька область. За відомостями Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, на 1 грудня 2017 року зруйнованими і пошкодженими вважаються 7403 об’єкта. Сума матеріальних втрат становить 4 млрд. грн.

    Левову частину пошкоджених будівель нараховують житлові будинки (7151). Далі розташувалися об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури (36), заклади торгівлі (31), загальноосвітні навчальні заклади (27), заклади охорони здоров’я (21).

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