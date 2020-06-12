Програма уряду Шмигаля. Публікується вперше (ДОКУМЕНТ)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший варіант документу був «провалений» Верховною Радою

Уряд Дениса Шмигаля вчора відсвяткував сто днів своєї роботи, а вже сьогодні на засіданні ухвалив та направив до Верховної Ради свою програму дій. Сам прем’єр назвав документ «версією 2.0». Попередній варіант програми, який депутати через його декларативність назвали «рефератом», Верховна Рада розглядала 4 червня. Депутати відправили документ на доопрацювання.

Нова версія, дійсно, виглядає ґрунтовнішою: якщо минула вмістилась лише на 10 сторінках, то «апгрейд» розрісся до 85.

Зокрема програма передбачає продовження шляху України в напрямку європейської інтеграції,

посилення співпраці в межах «Східного партнерства»,

забезпечення відповідності України критеріям ЄС,

оновлення угоди про асоціацію з Євросоюзом,

реінтеграцію окупованих територій.

В економічному розділі проголошена підтримка національного виробника та розробки стимулів для розвитку бізнесу в Україні.

Профільні міністерства мають працювати за наступними напрямками:

збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві,

середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%,

збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів,

здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної,

проведення прозорої приватизації державних підприємств,

збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, у тому числі сімейних фермерських господарств, за рахунок залучення фінансових ресурсів у здійснення їх господарської діяльності,

10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь,

забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% запланованого обсягу ВВП,

оптимізація структури та чисельності податкових органів, та за іншими напрямками.

В соціальному блоці передбачені щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерам,

спрощення порядку призначення субсидій,

зростання кількості медичних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%,

підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

«Главком» публікує повну версію документу вперше.

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Програма вже передана на ознайомлення депутатам.