Україна увійшла в топ-50 країн за показником рівності чоловіків і жінок



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При складанні рейтингу експерти аналізували дані з 129 країн

2,8 млрд жінок і дівчат на планеті живуть у державах, де жінку вважають другосортною людиною

Згідно з даними нового рейтингу, що оцінює рівень гендерної рівності на планеті, жодна країна в світі не зможе досягти рівноваги в цьому питанні до 2030 року. Про це пише The Guardian з посиланням на дані партнерства Equal Measures 2030.

Гендерна рівність є однією із 17 цілей сталого розвитку, які ухвалені на саміті ООН 2015 року, підписаних 193 країнами. Ці цілі мають бути реалізовані до 2030 року. Навіть скандинавські країни, індекс рівності в яких нині найкращий, повинні докласти величезних кроків для досягнення цієї мети.

Підрахунок індексу гендерної рівності у цілях сталого розвитку (SDG Gender Index) показав, що у світі 2,8 млрд жінок і дівчаток живуть у державах, які не дотримуються базових принципів рівноправності статей.

При складанні рейтингу експерти аналізували дані з 129 країн. Бали рахували за шкалою від 0 до 100, де 100 - рівень абсолютної рівності між чоловіками та жінками. Прогресивними назвали країни, у яких індекс перевищує 90 балів. Ті ж, де індекс менше 59-ти, були названі відсталими.

Загальний середній світовий показник - 65,7 балів. На мові фахівців – це не дуже хороший результат для всього людства. Найскладнішими питаннями, як і раніше, залишаються: присутність жінок в парламенті і представленість у політичному житті, рівна оплата праці, прояви насильства і агресії на адресу жінок.

Equal Measures 2030 - партнерство між громадянським суспільством та приватним сектором, включаючи Фонд Білла та Мелінди Гейтс, Міжнародну жіночу коаліцію охорони здоров'я, KPMG, Femnet, Plan International та Women Deliver. Партнерство було створене в 2016 році для надання захисникам прав жінок даних, необхідних для того, щоб уряди відповідали своїм зобов'язанням у рамках цілей сталого розвитку.

Із 129 країн, які аналізували, тільки в 21-ї індекс перевищив 80 балів. Найкращий показник у Данії (89,3). У п’ятірку країн з високим індексом рівності потрапила Фінляндія (88,8), Швеція (88,0), Норвегія (87,7) і Нідерланди (86,8).

Україна розташувалась на 46 місці з результатом у 71 бал, обігнавши Молдову (54 місце/69,5 балів) і Росію (59 місце/67,6).

21 країна зі списку набрала менше 50 балів. Замикає рейтинг Чад, де індекс гендерної рівності склав 33,4 бали.

Ознайомитися з повним звітом можна тут.

Наступного разу індекс буде оновлено у 2021 році. Дані для нього беруться з агентств ООН, Світового банку, недержавних організацій і т.д.

Переклала і адаптувала Юлія Козлова