Поліція накрила декілька борделів у центрі столиці (відео)



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Правоохоронці затримали двох жінок, які налагодили функціонування борделів Фото: Нацполіція

Організатор – 24-річна місцева мешканка - винаймала кілька квартир у центрі Києва, де близько десяти жінок надавали послуги сексуального характеру

Оперативники припинили діяльність кількох борделів у центрі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Печерського управління поліції за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №6 працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва почали документувати учасників місць розпусти.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організатор – 24-річна місцева мешканка - винаймала кілька квартир у центрі Києва, де близько десяти жінок надавали послуги сексуального характеру.

Як розповіла начальник сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Тетяна Зіневич, під час обшуків поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, з яких здійснювалися дзвінки клієнтам, чорнові записи та контрацептиви.

«Ми з’ясували, що диспетчер направляв клієнтів на різні адреси, де для надання їм інтимних послуг їх чекали дівчата. За годину своїх послуг повії отримували від 50 доларів, а половину із них віддавали організатору», - повідомила вона.

Двох жінок, які налагодили функціонування борделів, правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На повій поліцейські склади адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Суд обрав зловмисницям, які створили місця розпусти, міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігуранткам загрожує до семи років позбавлення волі», - додала Зіневич.