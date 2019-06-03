У Вінниці затримали рецидивіста, якого підозрюють у вбивстві 79-річної пенсіонерки



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У селі Махнівка, під Козятином, у власному будинку знайшли мертвою стареньку жінку

У пенсіонерки виявили перелом ребер, травму голови, садна, гематоми та сліди удушення – ознаки насильницької смерті були на обличчя. За добу з’ясували хто причетний до її смерті: підозрювали 37-річного жителя Козятина, але чоловік переховувався.

Знайти його вдалося тільки 31 травня. У поліції Вінницької області розповіли, що цього дня його затримали на залізничному вокзалі обласного центру, під час відпрацювання території. Спочатку він не визнавав свою причетність до злочину, доводячи, що затримання помилкове та він – інша людина. В підтвердження надав копію паспорта. Як виявилося – його брата.

Підозрюваний почав плутатися у свідченнях, а потім зізнався. За його словами, ввечері 24 травня він пробрався в будинок до літньої жінки з метою знайти заощадження та вкрасти, але господиня будинку раптово повернулася та застала його «на гарячому». Тоді він накинувся на неї й почав бити, щоб дізнатися, де лежать гроші.

На даний момент чоловік затриманий. Його дії кваліфікують за ст. 187 та 115 КК-розбій й вбивство з корисливих мотивів. Йому загрожує 15 років в’язниці, а поки що козятинець «проводить час» в СІЗО. Незабаром йому оголосять підозру в скоєнні злочинів.





Джерело: vn.oblast.online